Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Juillet 2024

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Attaque d’envergure déjouée à Djibo

Des terroristes projetaient de mener une attaque d’envergure contre la ville de Djibo dans la région du Sahel, le 6 juillet 2024. Mais grâce à la vigilance des Forces combattantes, ces criminels ont été tués avant leur passage à l’acte, a appris l’AIB lundi auprès de sources sécuritaires. Des terroristes avaient prévu de lancer un assaut contre la ville de Djibo le 6 juillet 2024. Mais, une fois de plus, la vigilance des Forces combattantes a permis d’éviter le pire.Ayant eu vent de ce funeste projet, les guetteurs du 14e Régiment interarmes (RIA) et les vecteurs aériens ont maintenu l’observation sur les forêts au nord et nord-est de Djibo. L’ennemi, se rendant compte que ses plans avaient été découverts, décide d’abandonner et de se retirer des lieux. Ainsi, le 5 juillet 2024, aux environs de 17 h, de nombreux terroristes fuient les forêts en direction de Nassoumbou. (Source : Burkina 24)

Niger : Lutte contre le terrorisme- Cinq hommes armés appréhendés près d’un site pétrolier du sud-est (armée)

Les Forces armées nigériennes ont confirmé dimanche soir que deux de leurs patrouilles avaient arrêté il y a deux jours cinq individus armés dans le cadre d'une opération pour protéger le site pétrolier situé au nord de Koulélé, dans la région de Diffa (sud-est).Ces individus, à bord de deux véhicules tout-terrain, étaient en possession de "trois armes à feu munies de leurs chargeurs garnis, d'appareils de communication satellitaires et de téléphones cellulaires", a précisé la source dans son bulletin d'information. Ces patrouilles de l'armée sont menées en grande envergure dans l'optique de rassurer les campements nomades au nord du dispositif de Koulélé. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Bac 2024 - Un taux national de 34,17% de réussite

Pour le résultat des examens de la session 2024 du Baccalauréat, la Côte d'Ivoire a enregistré 117 266 admis sur 343 162 candidats, soit un taux de réussite de 34,17%. L'information a été donnée par le directeur des examens et concours (DECO) Dosso Nimaga Mariam, lors d'un point presse, le 08 juillet 2024 à Abidjan.

Selon Dosso Nimaga Mariam, le taux de réussite de 2024 est de 34,17% contre 32,09% en 2023, soit une hausse de 2.08. L’analyse détaillée de ces résultats fait apparaître des constats au niveau du genre. En effet, ce sont 58 980 filles qui ont été déclarées admises sur 169 920 candidates, soit 34,71%. Au niveau des garçons, 58 286 ont été déclarés admis sur 173 242, soit 33,64%. Par type de Baccalauréat, on note 31,02% d’admis pour le Bac général, 65,51% au Bac technique et 95,35% de réussite au Bac artistique. ( Source :allafrica.com)

Rca : Lutte contre l’insécurité - Opération conjointe Fca -instructeurs russes neutralise une bande rebelle près de Bozoum

Six rebelles ont été tués et plus d'une douzaine d'autres blessés lors d'une opération conjointe menée par les Forces armées centrafricaines (FACA) et des instructeurs russes près de Bozoum, dans le nord-ouest de la République centrafricaine (RCA), le 6 juillet 2024.L'opération s'est déroulée près des mines de Goro et Sania, où les rebelles avaient établi une base. Selon les informations, les FACA et les instructeurs russes ont été alertés par des sources locales de la présence des rebelles dans la zone.Au cours d'une opération ciblée, les forces gouvernementales ont attaqué la base rebelle, neutralisant six rebelles et blessant plusieurs autres. Les rebelles restants ont pris la fuite, abandonnant leur base et du matériel militaire. (Source : abangui.com)

Sénégal : Audits- Mansour Faye réplique au Premier ministre Sonko

En visite à Saint-Louis, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé un audit des programmes liés à l’adaptation au changement climatique. «Nous avons instruit le ministre de l’Environnement pour savoir ce qui a été fait, les résultats obtenus, ce qui bloque et pourquoi. C’est important de faire l’évaluation avant de se projeter sur les nouveaux programmes ou de réorienter ces programmes», justifie le chef du gouvernement alors que les esprits étaient captés par les propos du maire de la ville, Mansour Faye qui la veille de son arrivée, l'avait interpellé sur les priorités de sa localité, notamment le déblocage de certains projets de l’État qui y sont au point mort. Comme pour dire à l’édile saint-louisien qu’il prêchait un converti, Ousmane Sonko a déclaré : «Nous connaissons les problèmes essentiels de cette ville. Saint-Louis nous a intéressés comme toutes les villes du Sénégal. Nous avons focalisé notre action politique sur une véritable maîtrise des problématiques de développement, citoyennes et sociales pour pouvoir y apporter des réponses.» ( Source : adakar.com)

Rdc : Affaires militaires - 22 nouvelles condamnations à mort de militaires pour «fuite devant l'ennemi»

En République démocratique du Congo (RDC), la justice militaire a condamné à mort ce 8 juillet 2024 22 soldats accusés de « fuite devant l'ennemi » lors de combats contre les rebelles du M23, portant à près de 50 le nombre de peines capitales prononcées en moins d'une semaine pour les mêmes motifs, a appris l’AFP auprès de la défense. Dans un dossier, le tribunal, siégeant à Lubero (Nord-Kivu, est de la RDC), a prononcé 16 peines de mort, trois peines de 10 ans de prison et trois acquittements, alors que l'accusation avait requis samedi la peine capitale contre 22 accusés. Dans une autre affaire examinée et jugée dans la foulée, six soldats ont été condamnés à mort et un acquitté, a précisé à l'Afp l'avocat Jules Muvweko. (Source : Rfi)

Gabon : Renforcement de la coopération militaire entre le Gabon et la Rca - 43 stagiaires diplômés

La délégation gabonaise dirigée par le ministre de la Défense Brigitte Onkanowa, a pris part à la cérémonie de clôture de la Session de formation en Protection rapprochée des personnels de la République de Centrafrique, ce lundi 8 juillet 2024, en présence des autorités des deux pays frères. Le Gabon a organisé une formation en sécurité rapprochée pour 43 soldats de la République Centrafricaine, du 29 avril au 5 juillet. Lesquels ont reçu leurs certificats de fin de formation, des mains des autorités gabonaises, notamment du Vice-premier-ministre Alexandre Barro Chambrier, du général de Corps d’Armée, ministre de la Défense Brigitte Onkanowa, du ministre de la Reconstruction de l’armée de la République centrafricaine.(Source : alibreville.com)