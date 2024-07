Madame Khady Diène Gaye, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et Docteur Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, ont investi la petite côte, le week-end dernier, pour s'activer au nettoiement, lors de la deuxième journée nationale de mobilisation citoyenne «Setal Sunu Réew». Pour Madame le ministre, présente dans la commune de Ngaparou, le nettoiement est un challenge pour la jeunesse car c'est elle qui doit faire tout pour avoir un cadre agréable à vivre et pour veiller à l'esthétique des concessions.

Madame Khady Diène Gaye a participé, balai et fourche en main, au débouchage de canalisations et au balayage de l'artère principale de la localité. Selon elle, il est bon de nettoyer, mais ne pas salir c'est mieux. Elle a invité les populations à s'investir pour avoir un bon cadre de vie agréable. Sa descente à Ngaparou, prolongée et à Saly-Portudal, entre dans l'option de participer à la sensibilisation de la jeunesse, espoir du Sénégal.

Elle a invité les jeunes à assurer le suivi des opérations mais aussi à surveiller des poubelles, la gestion des ordures, pour bien les trier et les garder avant de les enlever. Elle a invité aussi à la périodicité des activités de nettoiement dans des zones touristiques attirant des visiteurs.

Son collègue du gouvernement, le Docteur Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, lui a fait cap au marché central de la commune et ses environs, pour l'exécution des mêmes directives gouvernementales.