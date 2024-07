Congo-Brazzaville: Famille - Quatre couples décorés à Brazzaville par la Russie

En prélude à la Journée de l'amour, de la famille et de la fidélité célébrée le 8 juillet de chaque année en Russie, la Maison russe, avec l'appui de l'ambassade de Russie au Congo, a décoré des couples congolais, malien et congolo-russe, dont le parcours de vie a un lien symbolique avec ce pays.

La cérémonie de décoration des couples s'est tenue le 6 juillet à Brazzaville, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie eau Congo, Ilias Iskandarov; de la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova; des anciens étudiants en Russie; des Russes et autres. Au total? quatre couples ont été décorés dont deux originaires du Congo, l'un du Mali et un autre mixte congolo-russe.

Parmi eux, Seid Fofana et Salimata Sow. Tous les deux ont eu la chance d'être sélectionnés parmi les boursiers de l'ex-URSS. Fofana arriva le premier et fut envoyé dans la ville de Varonège, en Russie, en faculté préparatoire pour l'apprentissage de la langue russe. Il y était le seul Malien. Mais il n'eut pas le temps de se sentir dépaysé avec l'arrivée de Salimata à la même faculté. Marié et parents de trois enfants, aujourd'hui le couple vit avec Cheick Oumar, le benjamin, à Brazzaville où Fofana travaille comme conseiller diplomatique à l'ambassade du Mali.

« J'admire ces couples mariés qui ont vécu toute leur vie ensemble, qui ont traversé des joies et des peines, et qui ont réussi à garder l'amour et le respect. En ce jour, je voudrais donc vous souhaiter, à vous et à vos familles, de continuer à entretenir des relations chaleureuses, d'élever vos enfants dans l'amour et de leur servir d'exemple. N'oubliez pas que le soutien de la famille et la mémoire reconnaissante des ancêtres sont le principal soutien dans la vie. Ils nous protègent du mauvais oeil, de l'envie et des maladies », a déclaré l'ambassadeur Ilias Iskandarov.

Officialisée en 2022 par le président russe, Vladimir Poutine, la Journée de l'amour, de la famille et de la fidélité est dédiée à la mémoire des saints Pierre et Feronia, qui ont vécu dans la ville russe de Murom. Dans son allocution, le diplomate russe est revenu sur cette histoire d'amour singulière. Pierre était le prince de la ville de Murom et souffrait de la lèpre. Un jour, il rêva que seule Fevronia, fille d'un apiculteur, l'aiderait à se débarrasser de sa maladie. Croyant à son rêve, il se mit à la recherche de la jeune fille, la trouva et celle-ci accepta de l'aider, mais à condition de l'épouser après sa guérison. Pierre accepta mais ne tint pas sa promesse. Ce qui causa le retour des plaies. Très vite, il se ressaisit et tint finalement sa promesse. Ils vécurent heureux toute leur vie et moururent le même jour et à la même heure, le 8 juillet.

Prôner le véritable amour

Selon Ilias Iskandarov, dans la société actuelle, les gens confondent souvent l'amour avec la convoitise. «Lorsque les jeunes disent "je t'aime", ils veulent souvent dire "je te désire", "j'ai besoin que tu me rendes heureux". Mais l'amour dit: "Je veux être avec toi pour te rendre heureux". L'amour, c'est être prêt à donner sa vie pour l'autre. S'il y a une telle volonté dans une famille, alors tout le reste n'a plus beaucoup d'importance, alors tous les problèmes sont résolus », a-t-il souligné.

Dans son propos, il a également rappelé les valeurs fondamentales de la famille qui semblent de plus en plus bafouées. « Chaque naissance d'une famille est un miracle. Dieu a créé deux personnes pour fonder une famille : un homme et une femme. Pas un homme et un homme, pas une femme et une femme. Telles sont nos valeurs traditionnelles », a-t-il ajouté.