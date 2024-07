Congo-Brazzaville: « Emateli » forme des jeunes vulnérables aux divers métiers

L'organisation non gouvernementale (ONG) Essor, en partenariat avec Ceredes et le forum des jeunes entreprises, a lancé officiellement, le 6 juillet, le bureau de formation-emploi au quartier Lissanga, à Dolisie, dans le département du Niari.

Destiné à deux cents jeunes vulnérables vivant à Dolisie et ses environs, le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole, para agricole et urbain auprès des jeunes et de renforcement de la société civile congolaise est porté par l'ONG Essor de droit français. Son lancement s'inscrit dans le cadre de booster l'esprit entrepreneurial des jeunes, l'augmentation des revenus et de leurs emplois en réduisant ainsi le taux de précarité.

« L'apprenant s'inscrit, il fait le choix d'un métier et les formateurs visitent ses parents à domicile pour un entretien afin qu'il ait accès à la formation professionnelle de trois à six mois. Après cette partie théorique, il ira faire la pratique lors d'un stage. Quand il aura assimilé les enseignements, il aura droit à un accompagnement », a expliqué Pauldodet Bama Goma Mangac, coordonnateur du bureau Emateli d'Essor local.

Pour faciliter les échanges entre pairs et renforcer mutuellement les capacités des acteurs de développement, le projet Emateli d' Essor est en partenariat national avec le Forum des jeunes entreprises du Congo et avec le Cercle de réflexion pour le développement socioéconomique, a indiqué Guy Tsassa, coordonnateur de l'ONG Ceredes.

%

Financé par l'Union européenne, ce projet vise à accompagner et à faciliter la formation et l'insertion professionnelle des jeunes vulnérables dont l'âge est compris entre 17 et 35 ans.

Cependant, des personnes ne répondant pas aux critères de cette tranche d'âge sont accueillies et orientées vers les services spécialisés. Cette formation a une durée de trente mois pour un coût global de 85 566 euros, soit 56 127 430 FCFA.

Notons que soixante-quatre jeunes se sont inscrits sur deux cents attendus. Deux parcours de formation professionnelle leur sont proposés, à savoir la formation insertion professionnelle pour les métiers urbains et la formation insertion agricole pour les métiers agricoles et para agricoles.