Congo-Brazzaville: Préservation de la biodiversité - Les jeunes plaident pour la promotion des compétences vertes

Dans une déclaration rendue publique le 4 juillet à Kintélé, lors du segment ministériel de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (Ciar 1), les jeunes ont, entre autres, plaidé pour la promotion des compétences vertes afin de favoriser les emplois verts et l'essor d'une économie vertueuse qui préserve la biodiversité et protège les forêts.

Loin d'être de simples spectateurs, des jeunes du Congo et d'ailleurs ont marqué leur engagement à œuvrer aux côtés des gouvernements pour la préservation des forêts. Représentés par le conseiller à la Jeunesse et à l'Education civique du ministre en charge de la Jeunesse, Florian Koulimaya, les jeunes ont exprimé leur soutien au président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, pour l'inscription de la Décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement dans l'agenda des Nations unies lors de la prochaine Assemblée générale, prévue en septembre de cette année à New York, aux Etats-Unis d'Amérique.

Ils ont affirmé, par ailleurs, que le changement climatique représente l'un des enjeux majeurs de l'époque actuelle. « Les conséquences sont très visibles à travers la dévastation des forêts, ce qui affecte les habitats des peuples autochtones des bassins forestiers, impacte leur développement social, menace leurs besoins de subsistance, et dénature leurs cultures ; la dégradation des sols et les glissements de terrain, causant des érosions, menaçant la végétation et poussant la population en général et les jeunes en particulier à l'exode ; l'augmentation des inondations, provoquant l'intrusion d'eaux usées non nettoyées dans les eaux de surface et sous-tendant des épidémies qui affectent majoritairement les enfants », a cité Florian Koulimaya.

Selon lui, face à cette crise planétaire, les jeunes, de par le monde, sont engagés sans coercition et participent massivement aux activités d'afforestation et de reboisement. A cela s'ajoutent les activités de reboisement, pilotées par la plateforme internationale "One forest youth initiative", visant la création des forêts communautaires et la conservation de la biodiversité ; ainsi que la Déclaration de l'Assemblée de la jeunesse africaine sur le climat de Nairobi, en 2023, qui appelle à une action climatique urgente et à l'inclusion des jeunes dans les discussions mondiales sur le climat.

La jeunesse a, cependant, rappelé de multiples défis à relever au regard des effets causés par la déforestation, impactant considérablement le présent et compromettant l'avenir des générations futures. C'est ainsi que les jeunes ont appelé les gouvernements et toutes les parties prenantes à oeuvrer pour la sensibilisation à grande échelle de la population à l'importance de l'afforestation, du reboisement, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, à l'effet de créer une synergie irréversible contre le changement climatique.

Les différents acteurs devraient également œuvrer pour l'abondement du fonds vert permettant d'amplifier les initiatives écologiques et favorisant la création d'emplois verts, notamment pour les jeunes, et l'essor d'une économie vertueuse qui préserve la biodiversité et protège les forêts ; l'intégration des jeunes dans la gouvernance environnementale, rendant coresponsables des décisions et des actions en lien avec la gestion durable des écosystèmes.

Il s'agit également de la certification forestière pour garantir le respect des normes environnementales, sociales et économiques ; du renforcement de l'éducation des communautés locales et autochtones sur l'importance de la conservation des forêts et le reboisement ; de la vulgarisation de masse des lois et de la réglementation, en vigueur, sur la gestion forestière ainsi que le suivi de leur application, tout en mettant un accent particulier sur la conservation des tourbières et des mangroves ; la multiplication des actions de planting d'arbres.

Un cri de coeur entendu par le chef de l'Etat congolais qui a indiqué, dans son discours d'ouverture, qu'à travers la déclaration de Brazzaville, il appartient à tous les chefs d'Etat et représentants des agences de recommander l'inscription de la Décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement dans l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Notons que les recommandations inscrites dans la déclaration des jeunes ont été prises en compte dans le cadre de l'inclusion sociale.