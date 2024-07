Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Le processus de la réforme expliqué aux étudiants

Processus participatif et inclusif, la réforme de l'aménagement du territoire implique plusieurs parties prenantes dont les institutions universitaires et les centres de recherche scientifique qui doivent s'approprier ce programme gouvernemental du ministère de l'Aménagement du territoire, financé par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (Cafi) par le biais du Fonds national Redd+ et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement et le Fonds national d'aménagement du territoire.

Les étudiants venus de différentes institutions universitaires qui suivent la filière d'aménagement du territoire et les représentants des centres de recherche scientifique ont été conviés à deux jours d'échange et d'information, soit du 8 au 9 juillet.

Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, qui a ouvert les travaux à Kinshasa, a rappelé les différentes réalisations du programme de la réforme de son secteur depuis son lancement le 15 mai 2017. Parmi les avancées de ce programme, il a cité notamment l'adoption de la Politique nationale d'aménagement du territoire en Conseil des ministres; l'adoption de la loi relative à l'aménagement du territoire par le Parlement, en attente d'être promulguée par le chef de l'Etat; la validation du guide méthodologique de zonage participatif des terroirs villageois pour l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire.

Dieudonné Menzu a noté également la validation du rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux pour l'élaboration du Schéma national d'aménagement du territoire ; la validation du guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire et la validation du plan de communication du programme de la réforme de l'aménagement du territoire.

Le secrétaire général a, par ailleurs, souligné l'importance de cet échange avec les étudiants et les représentants des centres de recherche qui vise à les informer et sensibiliser au processus de la réforme de l'aménagement du territoire afin de susciter leur appropriation à toutes les activités liées à ce processus.

Ces journées d'information interviennent juste après l'atelier de renforcement des capacités des chefs de division et de bureau de la division urbaine de la ville de Kinshasa qui s'est tenu du 5 au 7 juillet, au Musée national.

Toutes ces activités organisées par le ministère de l'Aménagement du territoire visent tout simplement à expliquer l'importance de l'aménagement du territoire dans le développement du pays et permettre aux différentes parties prenantes d'avoir une vision commune du programme de la reforme qui est un processus transversal et inclusif.