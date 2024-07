Congo-Brazzaville: La 'Route de la soie' - Le pays promeut son tourisme à Istanbul

L'événement intitulé "Le dialogue de la Route de la soie", placé sous le cadre de l'Alliance touristique internationale de villes de « la Route de la soie », a eu lieu récemment à Istanbul, en Turquie.

L'événement a regroupé plus de trois cents participants venant d'une vingtaine de pays, dont le représentant du Congo, Sounganou Pabou-Mbaki, directeur de la communication, de la publicité, du tourisme, de la culture et des loisirs de la mairie de Pointe-Noire, de même que Francesco Frangialli, secrétaire général honorifique de l'Organisation mondiale du tourisme, et de Peter Semone, président de la Pacific Asia travel association, ...

"Le dialogue de la Route de la soie" a été organisé conjointement par le Network of international culturalink Entities du ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine (le secrétariat de l'Alliance), et la municipalité métropolitaine d'Istanbul. Au programme de cet événement, allocutions, tables rondes, promotions touristiques conjointes, rencontres industrielles et voyages de familiarisation visant à apporter des soutiens intellectuels au développement du tourisme mondial et créer des liens pour favoriser le partenariat touristique entre différentes villes.

Dans le contexte des défis et des incertitudes que présente le monde actuel, les participants se sont accordés sur la nécessité de faire valoir l'esprit de la "Route de la soie" et la pertinence du tourisme dans le but d'identifier les dialogues entre les civilisations et de promouvoir le développement partagé.

Précisons que l'Alliance touristique internationale de villes de la "Route de la soie" est un mécanisme de coopération touristique internationale lancé en septembre 2023 dans la ville de Jingdezhen, en Chine. A l'occasion du troisième forum de « la Ceinture et la route » pour la coopération internationale, le président de la République chinoise, Xi Jinping, a fait de la création de l'Alliance une mesure visant à soutenir les échanges entre les peuples, s'inscrivant dans le cadre des huit actions majeures que la Chine prendrait pour soutenir la construction conjointe de « la Ceinture et la route » de haute qualité. A ce jour, l'Alliance regroupe, en tant que membres, soixante-trois villes touristiques de vingt-huit pays asiatiques, européens, africains et américains dont Brazzaville et Pointe-Noire, en ce qui concerne la République du Congo.