Congo-Brazzaville: 62e anniversaire de l'indépendance d'Algérie - Des algériens de Pointe-Noire commémorent l'événement

La communauté algérienne basée à Pointe-Noire a célébré, le 5 juillet, le 62e anniversaire de l'indépendance de son pays. La cérémonie a été rehaussée par la présence de Riache Azeddine, ambassadeur d'Algérie au Congo, et a permis aux uns et aux autres de se remémorer les sacrifices consentis, de tirer des enseignements et de renouveler leur serment.

Le 5 juillet 1962, l'Algérie accédait à l'indépendance. Un événement programmé à la suite des accords d'Evian, signés cinq mois plus tôt entre les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne et du gouvernement français. Cet événement historique mettait un terme à une présence coloniale française vieille de 132 ans. La célébration de cette fête nationale marque le couronnement de toutes les étapes mémorables ayant pour prémices la Révolution de novembre 1954.

Dans la ville de Pointe-Noire, les Algériens qui y résident se sont retrouvés ensemble pour traduire la grandeur d'une date symbolisant la fierté d'un peuple. Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur d'Algérie en République du Congo, Riache Azeddine, a rappelé que l'anniversaire de la fête de l'indépendance est l'aboutissement d'un long chemin de lutte et de combat acharné qui continue d'inspirer de nombreux peuples du monde, dans leur lutte pour la liberté et l'émancipation, une révolution de fierté, de dignité, et de détermination face à l'injustice, l'oppression et la persécution.

Le diplomate a, par ailleurs, profité de cet instant pour évoquer les liens d'amité et de coopération que son pays entretient avec le Congo. « Nous sommes dans un pays qui marque de plus en plus son leadership sur le plan régional et international pour la stabilité, la sécurité, la paix, la réconciliation nationale, le dialogue et le développement durable. Toutes ces valeurs ont été véhiculées par notre révolution. Cette charge historique qui rapproche les deux pays et hisse le Congo au rang de partenaire clé et privilégié de l'Algérie en fournissant une bonne entente politique et donc une dynamique bilatérale », a dit Riache Azeddine.

Cette journée a également permis aux jeunes générations de mieux connaître l'histoire de leur pays et ses potentialités, une occasion pour Riache Azeddine de louer les efforts consentis par son pays et son gouvernement. « Une nouvelle dynamique politique et économique a été enclenchée depuis l'élection du président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, en 2019, avec son projet « l'Algérie nouvelle », le pays s'est lancé dans un vaste chantier de réforme et changement politique et économique visant le renforcement de l'Etat de droit, la bonne gouvernance et la diversification économique », a conclu l'ambassadeur.

Notons que cette célébration est aussi un hommage au rôle qu'a joué la jeunesse dans la bataille de libération nationale.