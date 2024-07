Congo-Brazzaville: Sénat - Une enquête judiciaire en vue sur les soupçons de détournement de fonds

Entre le bureau sortant de la chambre haute du Parlement et le bureau provisoire, ce n'est plus l'amour parfait. Les membres de ces deux organes du Sénat s'entraccusent depuis un temps au sujet d'un détournement de fonds alloués à l'institution.

Le détournement concerne le Fonds spécial d'intervention de trois millions de dollars qui devraient revenir aux membres de l'ancien bureau, révèle-t-on. Les présidents des deux bureaux, ancien et provisoire, se rejettent la balle via des communiqués, l'un et l'autre essayant de se dédouaner.

Cette situation a mis la puce à l'oreille du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des sceaux, Constant Mutamba, qui a décidé de tirer l'affaire au clair. Il a, de ce fait, instruit l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets à ouvrir une enquête à ce sujet afin que la vérité soit faite. Il s'agit, comme il le dit dans son communiqué, "d'éclairer la lanterne de la population et d'établir, le cas échéant, les responsabilités des uns et des autres".