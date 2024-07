Angola: Le Bureau politique du MPLA félicite les Palancas Negras

Luanda — Le Bureau politique du MPLA félicite l'équipe nationale de football "Palancas Negras" pour avoir remporté la Coupe COSAFA, en atomisant la Namibie en finale sur un score fleuve de 5-0.

Le succès lors du match disputé au stade Nelson Mandela Bay de Port Elisabeth, en Afrique du Sud, est une source de grande fierté et de joie pour tous les Angolais, lit-on dans une note de l'organisation à laquelle l'ANGOP a eu accès.

L'organisation a écrit que les Palancas Negras ont une fois de plus démontré la détermination, le talent et l'esprit d'équipe des jeunes Angolais, qui sont les garants du présent et de l'avenir de la nation. "Nous nous souvenons et rendons hommage avec affection à l'effort collectif et au dévouement qui ont toujours marqué notre football", indique le communiqué.

Enfin, le Bureau politique du Comité central du MPLA réitère son engagement à continuer à soutenir le sport national, reconnaissant son rôle fondamental dans la promotion de l'unité et de la fierté nationale.

Les buts du match ont été marqués par Pedro Bondo (11'), Depú (44'), Vidinho à deux reprises (57 et 67') et Keliano (69'). Il s'agit du quatrième trophée remporté par l'Angola, après les éditions 1999, 2001 et 2004. L'attaquant Depú a remporté le "Soulier d'or" avec cinq buts, tandis que Vidinho (deux buts) a été élu l'homme du match.