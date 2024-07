Angola: Le pays et le Timor Oriental renforcent leur coopération avec la signature de trois accords

Luanda — L'Angola et le Timor oriental ont signé lundi trois accords pour renforcer la coopération bilatérale, en présence des chefs d'État, João Lourenço et José Ramos Horta.

Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques bilatérales, l'exemption de visas dans les passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura (Angola) et le Centre d'études diplomatiques (Timor oriental).

Les accords ont été signés à la suite de la visite officielle de trois jours du Président du Timor oriental, Ramos Horta, en Angola. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en mai 2002.

Depuis lors, les parties ont développé une série de politiques et de consultations publiques en vue de renforcer les liens dans leur intérêt mutuel. En juin 2011, les deux pays ont signé deux accords de coopération dans les domaines de l'assistance technique militaire et du pétrole. À l'époque, l'Angola a proposé de fournir une assistance technique au pays asiatique dans le domaine du pétrole et du gaz.

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États, João Lourenço et José Ramos Horta se sont rencontrés en janvier 2023 à Brasilia, au Brésil, en marge de la cérémonie d'investiture du Président Lula da Silva.

La réunion a porté sur le développement des relations de coopération entre les deux pays.

Lors de cette même réunion, le Président Ramos Horta a exprimé son désir de dynamiser et d'élargir les relations diplomatiques, les consultations, la concertation et une coopération encore plus grande. Selon lui, l'Angola est un pays de grande inspiration, qui a soutenu le Timor oriental dès le début de la lutte de libération pour l'indépendance.

Membres de la CPLP

Les deux pays font partie de la Communauté des pays de langue portugaise et ont coopéré dans divers domaines au sein de l'organisation. Le Timor oriental est un pays situé sur l'île de Timor, en Asie du Sud-Est. Sa capitale est la ville de Dili.

Le pays a un climat tropical et un relief montagneux. Il compte 1,3 million d'habitants, dont la plupart vivent dans les zones rurales du Timor oriental. Le pays a été une colonie portugaise jusqu'en 1975, date à laquelle il a obtenu son indépendance. Un an plus tard, il a été annexé à l'Indonésie et n'est redevenu indépendant qu'en 2002, lorsque sa souveraineté a été internationalement reconnue.