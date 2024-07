Angola: Le pays doit produire plus de 600 mille tonnes de blé par an

Bailundo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, a déclaré lundi, à Huambo, que l'Angola a besoin de produire plus de 600 mille tonnes de blé par an, afin de réduire les importations de cette céréale.

Il s'exprimait au début de la campagne de récolte de blé, qui a eu lieu dans la ferme Luvili, dans la commune de Luvemba, municipalité de Bailundo, en présence du gouverneur de la province de Huambo, Lotti Nolika, et des hauts fonctionnaires du MINAGRIF. Il a exprimé sa satisfaction quant aux indicateurs de la récolte attendue, deux ans après la relance de cette culture dans le pays.

Le ministre a déclaré que si une récolte d'au moins 70.000 à 80.000 tonnes est atteinte, ce sera très satisfaisant, compte tenu des intrants limités disponibles et distribués aux agriculteurs et aux familles paysannes, en particulier dans les provinces de Benguela, Bié, Huambo, Huíla et Malanje. Il a estimé que les résultats étaient encore très faibles par rapport au chemin à parcourir, car lors de la relance, beaucoup étaient "sceptiques", mais le MINAGRIF a accepté de relever le défi.

C'est pourquoi il espère que la production de blé sera plus répandue au cours de la campagne agricole 2024/2025, étant donné le potentiel du pays dans ce domaine. Il a souligné que, malgré les difficultés liées aux semences de blé, les familles paysannes, dont certaines disposent d'un peu plus d'un hectare, ont fait de leur mieux et que les résultats sont positifs et encourageants pour continuer dans cette voie, alors que le ministère de l'agriculture et des forêts et les secteurs des entreprises et de la famille sont impliqués dans le processus.