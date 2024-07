Angola: Le Président du Timor oriental souligne la résilience des angolais

Luanda — Le Président de la République démocratique du Timor oriental, José Ramos-Horta, a salué lundi, à Luanda, la résilience des Angolais dans la pacification et la réconciliation nationale du pays.

L'homme d'État timorais s'exprimait lors de la réunion plénière solennelle de l'Assemblée nationale, à l'occasion de sa visite d'État dans le pays, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale. "La pacification d'un pays exige beaucoup de courage, de volonté politique, d'intégrité, de sérieux et l'Angola est un grand exemple de la façon de surmonter les périodes sanglantes de l'histoire, de réconcilier la nation, de guérir les blessures, de reconstruire et de développer le pays", a-t-il déclaré.

Soutien diplomatique à la cause timoraise

José Ramos-Horta a rappelé que la République d'Angola avait toujours proclamé son soutien à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple timorais. "Tout au long des 24 années de notre lutte, la diplomatie angolaise a toujours été à nos côtés, avec d'autres pays africains lusophones, le Portugal et le Brésil, qui ont soutenu la cause du Timor au niveau international, en maintenant la question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies, des mouvements non alignés et d'autres organismes internationaux", a reconnu Ramos-Horta.

Selon l'homme d'État, la lutte pour la cause du Timor se déroule sur le terrain face à une force beaucoup plus importante, soutenue par les grandes puissances du monde. Vingt-deux ans se sont écoulés depuis ce moment historique où quelque 100 mille Timorais ont assisté à la restauration de l'indépendance du pays à Dili.

Il a reconnu que ce processus n'aurait pas eu lieu sans la solidarité internationale et l'engagement de l'Angola, du Cap-Vert, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, de Sao Tomé e Principe, du Portugal et du Brésil. Il a souligné qu'après l'accession à l'indépendance, ils ont choisi de panser les plaies, de réconcilier la société, de réconcilier le pays et de normaliser les relations avec l'Indonésie voisine et de la soutenir "dans sa transition pacifique de la dictature à la démocratie".

Il a fait savoir qu'aujourd'hui, l'Indonésie est l'un des meilleurs alliés du Timor oriental dans la région et celui qui l'a le plus soutenu dans le processus d'adhésion à la Communauté asiatique des nations (ASIAN). L'ASIAN est une organisation régionale qui compte 700 millions d'habitants et dont le PIB par habitant s'élève à quatre mille milliards de dollars. Le Timor oriental espère rejoindre l'organisation en 2025.