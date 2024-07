Angola: Le Parlement angolais met en exergue la trajectoire de Ramos-Horta

Luanda — La présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, a souligné lundi, la trajectoire du Chef de l'État du Timor oriental, José Ramos-Horta, en mettant l'accent sur son dévouement à la cause de l'indépendance de son pays.

La parlementaire, qui s'exprimait lors de la réunion plénière solennelle de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la visite d'État du président du Timor oriental en Angola, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale, s'est félicitée du fait que le Parlement angolais ait reçu pour la première fois un homme qui a déjà remporté le prix Nobel de la paix. "Le parcours de votre vie est votre meilleure carte postale. Une vie de travail pour la cause timoraise", a-t-elle déclaré, rappelant qu'à l'âge de 18 ans, José Ramos-Horta a connu son premier exil, suivi de deux autres, et qu'il a été la plus jeune personne à prendre la parole à l'Organisation des Nations unies.

Carolina Cerqueira a ajouté : "Sa présence parmi nous sert de référence pour le chemin que nous avons choisi pour être les représentants légitimes et excellents du peuple souverain et, surtout, les défenseurs intransigeants des droits de l'homme, ce qui a toujours été son principal engagement". Pour la Présidente du Parlement, Ramos-Horta a toujours eu un modèle de vie de pardon, de solidarité, d'enseignement de la guérison des blessures et d'appel aux Timorais à ne pas s'attarder sur les souffrances du passé, mais à avoir confiance en l'avenir et à savoir tourner la page de l'histoire récente, toujours en quête de cohésion, de fraternité, d'égalité et de développement social.

À cet égard, il a souligné que le monde a pu reconnaître ce dévouement par l'attribution du prestigieux prix Nobel de la paix en 1996. Il a noté que le peuple timorais avait su reconnaître ce dévouement en lui accordant sa confiance pour qu'il occupe à nouveau le poste de plus haut magistrat du pays en 2022, après l'avoir quitté en 2012. Il a ajouté que la visite de Ramos-Horta dans le pays représente un geste de l'amitié fraternelle qui unit les peuples du Timor oriental et de l'Angola.