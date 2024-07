Congo-Kinshasa: Foot féminin - Mazembe remporte la 15e édition du Championnat national, après son succès sur Amani (3-1)

Le FCF Mazembe a remporté, lundi 8 juillet, la 15e édition du Championnat national de football féminin, après sa victoire de 3-1 sur FCF Amani de Kinshasa.

Ce match s'est joué au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Grâce à cette victoire, Mazembe se succèdes et conserve son titre. Un motif de satisfaction pour Lamia Boumedhi coach de Mazembe : « L'essentiel est qu'on a gardé la coupe et on ne baisse pas les bras. Dans tous les matches, on marque dans les dernières minutes ».

Pour sa part, le coach de FCF Amani qui critique l'arbitrage et l'organisation de la compétition. « On est déçu et ne sera pas content. Un arbitre qui a fait trois maches pour une même équipe. Concernant le jeu, les enfants n'ont pas respecté la consigne, Il faut noter que l'arbitre a joué contre nous », a fait savoir l'entraineur du FCF Amani. Le vainqueur de cette édition empochera 1000 USD, c'est le double de la somme que Mazembe a empoché la saison dernière.