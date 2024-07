Congo-Kinshasa: Les étudiants de Beni et de Butembo inquiets de la dégradation de la situation sécuritaire dans leurs zones

La représentation des étudiants de la ville et du territoire de Beni (Nord-Kivu), a dans un mémorandum adressé aux ministres de la Défense nationale, de l'Enseignement supérieur et universitaire et des Affaire sociales lundi 8 juillet, exprimé son inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans ce coin du pays.

Michael Muchi Mulito, coordonnateur de la représentation des étudiants de Beni ville qui a lu le contenu de ce document devant la mairie, explique que plusieurs parents d'étudiants vivent dans la précarité à cause de l'insécurité dans la région de Beni-Butembo et Lubero, et la plupart d'entre eux sont désormais dans l'impossibilité d'assurer la prise en charge de leurs enfants étudiants, pour notamment payer les frais académiques. Il indique que les conditions sociales imposées par la guerre ne permettent plus aux étudiants et leurs parents de s'acquitter de toutes les exigences de l'Enseignement supérieur et universitaire.

Ces étudiants de Beni et de Butembo "exigent" la mise en place d'un régime spécial adapté aux conditions économiques et sociales de cette partie du pays ravagée par la guerre, pour leur permettre de poursuivre leurs études. Dans leur mémorandum, remis au maire de Beni, le commissaire supérieur Jacob Nyofondo, les étudiants ont également plaidé pour la modernisation de leurs universités, qui selon eux ne répondent pas aux normes. Michael Muchi Mulito :

« Comme les installations académiques dans notre milieu pose aussi un grand défi auquel nous sommes confrontés, nous vous porions de prendre les mesures nécessaires pour notre région et permettre aux étudiants de Beni ville et territoire, de Butembo ainsi que ceux de Lubero, d'avoir aussi des locaux confortables comme les constructions faites dans le Kasaï ». Depuis quelques jours, la région de Beni-Butembo et Lubero est prise en étau par deux rebellions : au nord par les ADF et au sud par le M23.