Afrique Australe: La victoire à la Coupe Cosafa redonne confiance aux supporters

Ondjiva — Le secrétaire général de l'Association provinciale de football de l'APF à Cunene, Belchior Vasco, a déclaré lundi, à Ondjiva, que la victoire de l'Angola à la Coupe COSAFA 2024, ravive la confiance des supporters de Palancas Negras.

L'équipe angolaise a remporté dimanche, la quatrième Coupe Cosefa, après la défaite 5-0 infligée à la Namibie, en finale disputée au stade Nelson Mandela Bay, à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. S'adressant à l'ANGOP, Belchior Vasco a déclaré que c'était une victoire méritée, suite à l'engagement de l'équipe et à la stratégie de l'entraîneur Pedro Gonçalves, qui a aligné une équipe déterminée des jeunes joueurs.

Il a déclaré que les athlètes ont fait preuve de détermination et d'esprit de victoire sur le terrain, car en suivant les cinq matchs joués, ils en ont remporté quatre et fait un match nul contre leur homologue namibien, un résultat très encourageant dans une compétition de haut niveau. "Les résultats encouragent les amoureux du football de Cabinda à Cunene, et on espère qu'avec plus de soutien, notre équipe pourra battre n'importe quel adversaire et remporter pour la première fois la CAN 2025", a-t-il déclaré.

Les buts des Palancas Negras ont été marqués par Pedro Bondo 12', Depú 44' (P) Vidinho a marqué deux buts 58, 67' et Keliano 70'. Depú est le meilleur buteur de la Cosafa 2024, avec cinq buts inscrits. L'Angola a déjà remporté la Coupe Cosafa en 1999, en battant la Namibie, en 2001 devant le Zimbabwe et en 2004 face à la Zambie.