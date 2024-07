Angola: Le pays et Madagascar vont établir des relations diplomatiques

Luanda — L'Angola et Madagascar ont échangé lundi, à Antananarivo, des notes pour établir des relations diplomatiques, ainsi qu'une déclaration commune.

Selon un communiqué de presse, les documents ont été paraphés par le ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafavavitafika, et l'ambassadeur Domingos Coelho, représentant le ministre des Relations extérieures, Téte António.

Il indique que les parties ont conclu des négociations pour signer "l'accord-cadre général de coopération", le "mémorandum d'accord sur les consultations politiques" et la "suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service", qui seront signés par les ministres respectifs à une date et un lieu à définir.

La déclaration commune indique qu'avec l'établissement de relations diplomatiques, les deux États ont désormais l'opportunité de relancer la coopération. Elle précise que des visites officielles de haut niveau et l'accréditation d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires seront effectuées. D'autre part, le Gouvernement de Madagascar a exprimé son intérêt à coopérer avec l'Angola dans les domaines des ressources minérales, de l'agriculture, de la pêche et de l'éducation.