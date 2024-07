Afrique: Le Rwanda et la Corée du Sud signent un accord pour le financement des projets sociaux

Le Rwanda et la Corée du Sud ont signé un accord-cadre d'un milliard de dollars visant à fournir un financement concessionnel à une série de projets rwandais, notamment au niveau de la santé et de l'éducation.

L' accord de financement remplace le précédent signé en 2022, qui disposait d'une allocation de 500 millions de dollars pour la période 2022-2026. Couvrant les années 2024 à 2028, l'accord sera aligné sur le programme de développement quinquennal du Rwanda baptisé "Stratégie nationale de transformation". Il devrait soutenir des projets dans des secteurs clés de l'économie rwandaise, notamment les transports, la santé et l'éducation.

Le ministre rwandais des Finances, Yusuf Murangwa, a souligné que la coopération entre le Rwanda et la Corée du Sud est alignée sur la stratégie nationale de transformation du pays, jouant un rôle central dans le renforcement du capital humain pour le XXIe siècle et la transformation du secteur agricole, entre autres. "Le cadre signé constitue une étape importante dans notre coopération bilatérale et fournit l'assurance d'obtenir encore plus de résultats dans les domaines de notre engagement ", a-t-il déclaré.

Pour l'ambassadeur de Corée du Sud au Rwanda, Jeong Woo Jin, cet accord servirait de base solide pour élever les relations entre les deux pays. Ajoutant : "Je pense qu'il y a davantage de possibilités de coopération dans les relations bilatérales, notamment sur la base d'une coopération continue dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication, de l'éducation, de la santé et des infrastructures". Les principaux domaines de collaboration entre les deux pays comprennent l'éducation et le renforcement des capacités, le développement rural, la santé, l'énergie, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication.