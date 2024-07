Congo-Brazzaville: Recherche en santé publique - Le Ciespac se lie à l'AUF

Le Centre Inter-États d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac) a réceptionné, le 5 juillet à Brazzaville, son acte d'adhésion à l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) afin de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche en santé publique dans la sous-région africaine.

L'affiliation des deux institutions donnera la possibilité de mettre en place des programmes de formation continue pour les enseignants et les chercheurs du Ciespac. Ces programmes conforteront les compétences pédagogiques et scientifiques du personnel, en rapport avec les standards internationaux.

Sur le plan de la mobilité académique, l'adhésion à l'AUF permettra aux étudiants et aux enseignants du Ciespac de bénéficier de bourses et de programmes d'échange avec d'autres institutions membres à travers le monde. Cette mobilité favorisera non seulement l'enrichissement des expériences académiques et professionnelles des participants, mais aussi le renforcement des réseaux de collaboration internationale.

L'AUF, avec ses multiples programmes et initiatives, offre des ressources et un soutien considérable aux établissements membres, facilitant ainsi le développement de partenariats internationaux, la mobilité académique et la réalisation de projets de recherche collaboratifs. Ainsi donc, les projets centrés sur des problématiques de santé publique prioritaires pour la région africaine pourraient bénéficier de financements et de soutiens techniques de la part de l'AUF afin de valoriser les expertises locales et produire des connaissances scientifiques pertinentes pour le contexte africain.

Séance tenante, le Pr Pierre Marie Tebeu, directeur général du Ciespac, a exprimé son contentement et l'enthousiasme en mettant en avant l'importance de la formation pour les professionnels de santé, de recherche et d'innovation. Il a reconnu que l'AUF pourrait jouer sa partition à l'amélioration des capacités institutionnelles du Ciespac, en particulier dans les domaines de la recherche scientifique, de la qualité de l'enseignement et de la gouvernance universitaire.

« Dans le cadre du campus virtuel, le Ciespac bénéficiera de l'accompagnement de l'AUF pour son espace multimédia; ce qui nous aidera pour les formations à distance », a indiqué le Pr Pierre Marie Tebeu. Au terme de cette cérémonie d'adhésion du Ciespac à l'AUF, le Dr Jesse Antaon Saint Saba, diplômé du Ciespac, a été présenté au public dans le cadre de son entrée dans le prestigieux cercle des docteurs en santé publique. Il avait soutenu sa thèse de doctorat le 14 juin dernier à l'université de Yaoundé, au Cameroun.

Rappelons que l'AUF est un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophone. C'est également l'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche du sommet de la francophonie. Basé à Brazzaville, le Ciespac propose des formations aux professionnels de santé des six pays de la zone géographique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à savoir Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad. Sa mission est de former des hauts cadres, capables d'aider à une meilleure opérationnalité et une meilleure gestion du système de santé de leurs pays.