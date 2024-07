Maroc: Le ministre de l'Intérieur préside la cérémonie de sortie de la 59è promotion du cycle normal des agents d'autorité

Rabat — Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a présidé, lundi à l'Institut Royal de l'Administration Territoriale (IRAT) de Kénitra, la cérémonie de sortie de la 59ème promotion du cycle normal des agents d'autorité, comptant 124 lauréats, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

La cérémonie a été marquée par la remise des certificats aux majors de cette promotion, ainsi que par un défilé militaire des lauréats, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Cette occasion traduit l'intérêt accordé par le ministère de l'Intérieur à la valorisation de ses ressources humaines en général et du système de la formation au sein de l'IRAT en particulier, ajoute le communiqué, soulignant que le ministère veille à former et à doter l'administration de proximité d'une nouvelle génération de responsables en mesure de relever les défis et les enjeux liés au parachèvement des chantiers de développement et à la consolidation du progrès, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au service du citoyen.

Il s'agit, selon la même source, d'une opportunité renouvelée pour affirmer l'engagement constant du ministère de l'Intérieur en vue de moderniser le système de formation à l'Institut et d'améliorer ses performances à même de contribuer au renforcement des capacités et des connaissances des lauréats, de hisser leur rendement dans l'accomplissement des différentes missions, de répondre aux priorités d'amélioration des performances de l'administration territoriale et de promouvoir la notion du service public, que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, ne cesse de souligner dans Ses discours, en mettant en avant l'intérêt de favoriser la qualification du capital humain et de relever le défis de la formation et de la qualification.

Dans ce sens, les services du ministère de l'Intérieur poursuivent la mise à niveau des systèmes de recrutement et de formation des agents d'autorité selon une vision plus moderne et des méthodes plus professionnelles, qui permettent d'accompagner les mutations sociétales et le développement que connaît le pays à même de satisfaire les besoins et aspirations des citoyens, conclut le communiqué.