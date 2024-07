Madagascar: Vangaindrano - Les partisans de Sylvestre Mahavitara réclament sa libération

La ville de Vangaindrano a été le théâtre de manifestations politiques la fin de la semaine dernière. Vendredi et samedi derniers, les partisans de Sylvestre Mahavitara sont descendus dans la rue pour réclamer la libération de leur député incarcéré.

Sylvestre Mahavitara, déclaré vainqueur des élections législatives à Vangaindrano par la Haute Cour Constitutionnelle, est officiellement député mais détenu à la prison d'Antanimora depuis avril dernier, bien avant le début des campagnes électorales. Arrêté à Vangaindrano, il a été emmené directement en début du mois d'avril à Antananarivo pour être incarcéré.

Depuis, il est toujours derrière les barreaux malgré sa victoire aux élections. Sylvestre Mahavitara, ancien responsable au sein du ministère de la Santé publique, a été condamné par la justice pour différents chefs d'inculpation de droit commun. Et ses démêlés judiciaires, en effet, n'ont aucun lien avec sa candidature aux élections législatives, a-t-on soutenu.

À la rescousse

Une centaine de manifestants, scandant des slogans en faveur de Sylvestre Mahavitara, ont paralysé temporairement le trafic en manifestant sur les routes principales de Vangaindrano. Les protestataires exigent la libération immédiate de leur député, qu'ils considèrent comme injustement emprisonné. Cyrille Rasambozafy, natif de la région, a fait le déplacement depuis Antananarivo pour venir à la rescousse de ces manifestants. Ce dernier, qui est de plus en plus actif ces derniers temps dans la défense des causes des ressortissants de la région Sud-est, est un politicien connu des coulisses des manifestations politiques dans la capitale.

%

Chef de district

Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour rétablir l'ordre en utilisant du gaz lacrymogène. Quelques manifestants ont été interpellés au cours de l'opération, selon une source concordante. La situation tendue a nécessité une réponse rapide pour éviter des débordements plus graves. Et les discussions sont engagées avec les autorités. Samedi matin, une délégation des partisans de Mahavitara a rencontré le chef de district de Vangaindrano dans le but de trouver une issue à cette crise.

L'issue de cet entretien n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Hier, le calme est revenu dans les rues de Vangaindrano, permettant à la ville de reprendre son cours normal.

Toutefois, les autorités locales restent vigilantes face à la possibilité de nouvelles manifestations. Les partisans de Sylvestre Mahavitara attendent maintenant des développements juridiques favorables pour leur député et tentent de faire pression dans la rue pour obtenir gain de cause.