Madagascar: Hôtellerie de luxe - 200 jeunes à former gratuitement

Des projets de construction d'infrastructures hôtelières de luxe sont en vue afin d'améliorer la capacité d'accueil de Madagascar et visant à attirer un million de touristes en 2028. Un besoin croissant en main d'œuvre qualifiée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration est ainsi en pleine expansion.

Raison pour laquelle, la Fédération des Hôteliers et de Restaurateurs de Madagascar (FHORM) travaille en étroite collaboration avec l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH) et ses différents partenaires pour organiser une formation gratuite en hôtellerie de luxe. « Cette initiative vise à former 200 jeunes diplômés en tourisme et hôtellerie dans les domaines du front office, de la salle et des étages. Cette formation gratuite débutera en août et durera trois mois », a-t-on appris.

Sélection de dossiers

Pour les services de front office, 80 jeunes sont à former tandis que pour les services de salle et d'étage, les besoins respectifs sont de 70 jeunes. Ils suivront cette formation gratuite prodiguée par la FHORM et l'INTH avec leurs partenaires. « Une sélection de dossiers aura lieu pour tous les candidats qui soumettent leurs inscriptions afin de bénéficier de cette opportunité. Outre les diplômes exigés, le candidat doit être âgé de 18 ans et plus être autonome et polyglotte tout en ayant un sens du service sont également des critères exigés », a-t-on évoqué.

Dans la même foulée, la Fédération des Hôteliers et de Restaurateurs de Madagascar propose également des formations gratuites au profit des petites entreprises œuvrant dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration et opérant à Antananarivo, Nosy-Be et Toliara. Les formations organisées avec l'appui du Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP), porteront sur les standards de la relation client, le développement durable et l'hôtellerie de luxe, et ce, pour une durée de trois jours. « La FHORM vise 100 candidats par région », a-t-on communiqué.

Plus de 200 nouvelles chambres

Parlant des projets de construction d'infrastructures hôtelières, deux hôtels de luxe sous le branding Marriott International, seront prochainement ouverts, et ce, en partenariat avec le groupe Luceo (SIRR). L'implantation de cette grande enseigne à Madagascar témoigne de la confiance des opérateurs économiques étrangers à s'investir dans le pays. Ce qui permettra également d'améliorer la capacité d'accueil de la Grande île qui vise à attirer un million de touristes d'ici 2028. Il est à noter que ces infrastructures hôtelières de luxe seront mises en place dans la capitale.

Ces nouveaux établissements hôteliers allient confort et élégance tout en répondant aux normes internationales. Ils seront composés de plus de 200 nouvelles chambres, entre autres. Un tel investissement contribue à stimuler le développement économique de la nation pour ne citer que la création d'emplois locaux.

Ensemble hôtelier

Par ailleurs, d'autres écolodges de luxe et hôtels cinq étoiles seront construits à partir de cette année, selon la déclaration du président de la République Andry Rajoelina lors de son discours d'ouverture du salon ITM-IHM organisé dernièrement au CCI Ivato. Ce n'est pas tout ! Ravinala Airports lance un appel à manifestation d'intérêt sur un projet BOT (Build Operate Transfer) dit Ensemble hôtelier et un centre de convention à l'aéroport international d'Ivato.

Il invite ainsi les candidats qualifiés à soumettre une offre détaillée pour la conception, l'autorisation, le financement, la construction, l'exploitation, la gestion et la maintenance de cet ensemble hôtelier de renommée internationale et de ce centre de convention ou « business center ». « Le Projet vise à créer une infrastructure de haute qualité environnementale et architecturale, avec une capacité de 100 à 150 chambres, ayant un niveau 3 à 4 étoiles, un bar/café/restaurant et un centre de convention. Ce lieu innovant sera à la fois un espace d'échange et de vie chaleureuse, visant à attirer les voyageurs ainsi que la population locale », a-t-on conclu.