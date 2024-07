Madagascar: Autisme - La thérapie par cellules souches présentée au pays

Pourquoi mon enfant a-t-il développé l'autisme ? C'est une question que les parents ne cessent de se poser mais c'est une question à laquelle aucune réponse définitive ne leur est donnée.

Le Dr Alok Sharma, neurochirurgien, neuroscientifique et Directeur de NeuroGen Brain and Spine Institute en Inde a apporté des éléments de réponses à cette question lors du séminaire sur « les avancées récentes dans la gestion médicale de l'autisme et la paralysie cérébrale », samedi dernier à Antaninarenina.

Bien que la structure du cerveau paraisse normale, il existe des anomalies fonctionnelles dans des régions spécifiques du cerveau, telles que le lobe temporal, le lobe frontal et le cervelet. Les dysfonctionnements de ces zones sont responsables des problèmes de l'autisme. Le manque d'approvisionnement en oxygène du cerveau et la dérégulation immunitaire sont les deux principales pathologies associées à l'autisme.

Comme traitement, le Dr Alok Sharma a présenté la thérapie régénérative en utilisant des cellules souches comme traitement potentiel pour les enfants présentant des symptômes de l'autisme. « Le traitement consiste à injecter les cellules dans le système nerveux central du patient. La transplantation de cellules souches augmente le flux sanguin vers les zones cérébrales grâce à l'angiogenèse, apportant plus d'oxygène et d'énergie aux cellules privées d'oxygène », a-t-il expliqué.

Coût

Madagascar ne dispose pas encore d'un plateau technique pour la réalisation de ce traitement de l'autisme par les cellules souches. Chez NeuroGen en Inde, le coût du traitement est compris entre 4 000 et 10 000 dollars comprenant l'hébergement, le traitement ainsi que les repas du patient et de ses accompagnateurs.

Le séjour en Inde est de deux semaines et le traitement est gratuit pour les orphelins, d'après toujours ce médecin. NeuroGen a déjà traité plus de 450 patients autistes, dont 91% ont présenté une amélioration globale des symptômes cliniques comme la réduction de l'hyperactivité. L'amélioration de la durée d'attention, de la communication, du contact visuel, de la cognition ainsi que du métabolisme cérébral observé en PET Scan. Le comportement général devient plus gérable.

Autonomie

Ce séminaire présentant les avancées récentes dans la gestion médicale de l'autisme revêt d'une grande importance, selon Onja Ramamonjisoa, présidente et fondatrice de l'Ecole Autisme Trisomie Handicap (EATH).

L'autisme a toujours été considéré comme irréversible mais le Dr Alok Sharma a démontré le contraire, a-t-elle indiqué. « La prise en charge d'un enfant autiste est loin d'être une tâche facile, nécessitant la formation régulière du personnel pédagogique. Notre centre a pour mission d'amener l'enfant avec autisme vers le maintien ou l'acquisition de l'autonomie, la gestion des comportements , la gestion des émotions, le relationnel et la vie sociale, la communication. Il s'agit de proposer une approche pluridisciplinaire et personnalisée qui prenne en compte les besoins de chaque enfant. C'est pourquoi nous limitons notre effectif à 20 élèves divisés en trois pôles : l'autisme sévère-intermédiaire-léger », a-t-elle souligné.