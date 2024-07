Algérie: Décès de l'ambassadeur de Russie auprès du pays - Attaf signe le registre de condoléances

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a signé, lundi au siège de l'ambassade de la Fédération de Russie à Alger, le registre de condoléances suite au décès de l'ambassadeur de Russie auprès de l'Algérie, Valerian Shuvaev.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction, accompagnées de notre compassion et de notre entière solidarité, que j'adresse, au nom des cadres et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à la famille du défunt, l'ambassadeur Valerian Shuvaev, et à l'ensemble des membres de l'ambassade de la Fédération de Russie à Alger, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique russe à Moscou et à l'étranger", a écrit M. Attaf sur le registre de condoléances.

"Compatissant à la tristesse de nos amis russes pour la perte de l'ambassadeur Shuvaev, nous tenons en cette circonstance à rappeler les qualités de ce diplomate chevronné qui a voué sa vie au service de son pays qu'il a si bien représenté, lui qui, dans le cadre de ses nobles missions en Algérie, et jusqu'à son dernier souffle, n'a eu de cesse de contribuer avec dévouement et de manière remarquable au renforcement et à l'approfondissement des relations de partenariat stratégique entre nos deux pays et peuples amis", a ajouté le ministre.