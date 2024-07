Algérie: Mostaganem - Lancement de la 27e édition du festival national du théâtre scolaire

MOSTAGANEM — La 27e édition du festival national du théâtre scolaire s'est ouverte lundi à Mostaganem, avec la participation de troupes théâtrales de 14 wilayas sous le slogan "Le théâtre illumine notre parcours".

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 10 juillet courant à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", a eu lieu en présence des autorités locales et de membres du corps éducatif et des troupes participantes de différentes wilayas.

Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué la directrice de wilaya de l'éducation à Mostaganem, Hassiba Sarmoum qui a déclaré, dans son allocution d'ouverture que "l'organisation de la 27e édition du Festival national de théâtre scolaire coïncide cette année avec la joie, les festivités de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse".

"Le secteur de l'éducation nationale, au cœur de cette ère, œuvre, en plus de la bonne acquisition du savoir, à approfondir l'enracinement et la véritable maitrise des connaissances et des applications technologiques en demeurant attaché aux valeurs nationales et à la fierté d'appartenance à la patrie, et là intervient le rôle du théâtre scolaire pour éclore les énergies de créativité et contribuer efficacement à la préservation de la mémoire nationale et sa transmission aux générations", a-t-elle souligné.

Une exposition est organisée avec les troupes participantes des trois paliers de l'éducation et un spectacle artistique et théâtral a été présenté en parallèle, en plus d'un hommage honorant un nombre d'élèves et d'établissements scolaires pour leurs réalisations dans divers domaines au cours l'année scolaire 2023-2024.

A partir de ce lundi soir, les œuvres théâtrales participant à cette édition seront présentées devant un jury composé d'hommes de théâtre et d'éducateurs pour les évaluer en axant sur la dimension morale et éducative de l'œuvre théâtrale.

Organisée par la direction de l'éducation de la wilaya de Mostaganem, cette manifestation culturelle vise à mettre en exergue les performances des élèves dans le domaine du 4e art, promouvoir le sens artistique et créatif et découvrir de jeunes talents.