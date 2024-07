Madagascar: Petite enfance - L'éducation socio-émotionnelle dans le primaire en vue

A partir de la prochaine année scolaire 2024-2025 , l'apprentissage social et émotionnel sera dans le programme scolaire d'une centaine d'EPP à Madagascar.

Programme éducatif innovant. Le programme d'apprentissage socio-émotionnel « Think Equal » déployé dans le monde depuis 2016 sera mis en oeuvre dans une centaine d'Écoles primaires publiques (EPP), selon Julian Beck, Directeur général de l'association Zazakely Sambatra. Lancé en 2023 à Madagascar par cette association, les résultats du programme sont concluants, ce qui explique son déploiement dans les écoles primaires publiques pour la prochaine année scolaire 2024-2025 après avoir eu l'aval du ministère de l'Education nationale, d'après toujours ce responsable.

« Nous avons organisé des formations pour les institutrices. Les établissements scolaires ont été dotés de livres qui comportent des histoires élaborées avec des psychologues internationaux, des gens qui sont spécialistes de l'éducation de la petite enfance. Ce n'est pas seulement des histoires mais chaque histoire a une morale, fait passer un message et développe des compétences sociales et émotionnelles chez les enfants », a-t-il expliqué lors de la restitution nationale du programme « Think Equal » à l'AFT Andavamamba.

Il a également fait savoir dans la foulée que « toutes les maîtresses ont observé des changements positifs chez les enfants, notamment la manière d'accepter leurs émotions, la manière d'accepter les autres surtout dans la gestion et les préjugés qui peuvent exister entre les petits garçons et les petites filles. Entre les enfants qui ont des cheveux frisés et les enfants qui ont les cheveux raides. Nous apprenons dès le plus jeune âge aux enfants à gérer leurs propres émotions, à savoir les analyser et aussi à écouter, à lire celles des autres ».

Résultats

C'est un programme dédié aux enfants de 3 à 9 ans qui vise à développer 25 compétences sociales et émotionnelles notamment l'empathie, le respect de la diversité, la confiance en soi, l'égalité de genre, l'autorégulation, la capacité à communiquer, la résolution pacifique des conflits...

« Depuis Think Equal, les enfants ont amélioré leur vie en société. A l'école, ils sont plus compréhensifs les uns envers les autres, ils sont plus gentils envers leurs camarades. Et surtout, ils expriment plus facilement leurs émotions au lieu de les enfouir », témoigne Antsafitiavana Rahanitriniaina, institutrice. 18 enseignantes, 453 enfants issus de sept écoles dans l'Analamanga et l'Atsinanana sont les bénéficiaires de ce programme durant sa phase pilote.