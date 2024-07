Tunisie: Programmation et bilan chiffré des éditions précédentes du Festival International de Carthage

Tunisie — Le directeur du Festival international de Carthage FIC, Kamel Ferjani, a présenté le bilan des éditions précédentes (2017-2023) et les prévisions pour l'édition 2024, prévue du 18 juillet au 17 août, qui marque les soixante ans de ce rendez-vous artistique estival qu'abrite chaque année l'amphithéâtre romain de Carthage.

Les villas romaines à Carthage ont abrité, lundi soir, la conférence de presse au cours de laquelle a été dévoilé le programme de la 58ème édition du FIC. Ce prestigieux rendez-vous artistique annuel qui fête cette année son 60ème anniversaire est organisé sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles.

Sur les Thermes d'Antonin, le Festival international de Carthage avait fait ses débuts il y a six décennies, de 1964 à 1967, avant de délocaliser à l'amphithéâtre romain de Carthage, situé sur la même zone du site archéologique de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis.

UNn nombre réduit de spectacles au line-up

Pour cette année, le festival prévoit 7 spectacles tunisiens, 6 arabes et 5 du reste du monde. Au line-up des spectacles interprétés par des artistes et groupes artistiques représentants 11 pays : Egypte, Espagne, France, Irak, Jamaïque, Liban, Maroc, Royaume-Uni, Sénégal, Syrie et Tunisie.

Lors de l'annonce des grandes lignes de cette 58ème édition, l'artiste Kamal Ferjani, à la tête du festival pour la troisième année consécutive, a présenté un total de 18 spectacles contre 31 spectacles lors de l'édition précédente de 2023.

Expliquant cette baisse du nombre des spectacles, Ferjani a affirmé que cette orientation "s'inscrit dans le cadre des orientations du ministère des Affaires Culturelles qui veut que la qualité prime sur la quantité.

C'est ce qu'a également affirmé Hend Mokrani, directrice de l'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, évoquant une programmation artistique qui rentre dans le cadre de la stratégie du ministère qui cherche à proposer "un programme de qualité répondant aux divers goûts du public".

Cette édition anniversaire sera "une édition multidisciplinaire" a encore fait savoir Ferjani, en présentant la programmation détaillée, majoritairement composée de spectacles d'art de la scène représentant 33% et de musique avec 67%.

Les 11 spectacles étrangers au programme seront exclusivement présentés dans le cadre du festival de Carthage, a-t-on encore annoncé. Par conséquent, ces spectacles ne seront pas programmés dans d'autres festivals d'été en Tunisie.

Côté cachet des artistes, l'édition 2024 est la moins coûteuse en comparaison avec les quatre éditions précédentes (en dinars tunisien) : 3.542.607 (58ème édition) contre 3640845 (57èmeédition), 3.732.297 (56èmeédition) et 4.840.730 (55èmeédition). Le cachet total des artistes hors TVA serait de 3.107.550, peut-on lire dans les données chiffrées fournies par le festival.

Selon les prévisions du comité directeur, les financements propres au festival devront couvrir la totalité des cachets des artistes participants avec un excédent financier de pas moins de 130 mille dinars et des allocations publiques de 435 mille dinars.

Pour cette édition 2024, les organisateurs tablent sur des recettes de l'ordre de 3.674.400 dont 2.624.400 issus de la vente des billets et 1.050.000 provenant de la publicité et des partenariats.

Bilan positif pour l'édition 2023, selon les organisateurs



En 2023, le festival de Carthage a programmé une sélection de 16 spectacles tunisiens représentant 52% de la totalité des spectacles composés également de 7 spectacles arabes (23%) et 8 du reste du monde (26%).

La répartition géographique (par pays) des spectacles étaient de 48% pour les soirées tunisiennes, avec notamment 24% pour les soirées internationales.

Le pourcentage des spectacles présentés exclusivement à Carthage étaient de 80%.

Les organisateurs qualifient « une édition 2023 « réussie » pour ce rendez-vous artistique estival ayant gagné le pari de « l'équation difficile d'un festival ayant opté pour une session tunisienne tout en réussissant à garder sa vocation internationale par excellence à travers la programmation de spectacles des quatre coins du monde ».

Notons que l'édition précédente avait connu l'annulation d'un spectacle français de « Bigflo et Oli » en plus de la polémique ayant entouré un acte survenu sur la scène de l'amphithéâtre romain de Carthage lors d'un spectacle de six humoristes, "La Nuit du rire".

Une improvisation de l'humoriste français AZ au cours de son sketch avait suscité des réactions hostiles de la part de plusieurs internautes qui déploraient un contenu inadmissible et un manque de respect envers le spectateur.

Les éditions précédentes en chiffres

Au cours des cinq éditions précédentes (2017,2018, 2019, 2022 et 2023) le festival avait drainé un nombre total de téléspectateurs qui étaient respectivement de 105.284 (53ème éditon), 100.019 (54ème édition), 135.091 (55ème édition), 112.715 (56ème édition) et 117.059 (57ème édition).

Notons que le festival a connu une interruption de deux ans en raison des restrictions en lien avec la crise sanitaire mondiale du Covid-19 (2020 et 2021)

Pour la même période, -2017,2018, 2019, 2022 et 2023-, le pourcentage de présence par spectacle se situe entre 3899 en 2017 et 4682 en 2023 ce qui constitue le chiffre le plus élevé enregistré au cours des cinq éditions précédentes.

Selon les statistiques du festival, les recettes issues de la vente des billets ont connu une augmentation de 2017 à 2023 (chiffres en dinar tunisien) passant de 1.600.605 pour 27 soirées en 2017 avec une moyenne 59282 par soirée, à 3266655 pour 25 soirées en 2023 avec une moyenne de 130666 par soirée.

Programmation parallele



La célébration du 60ème anniversaire du FIC verra la publication d'un livre qui s'intitule "Le Festival international de Carthage, 60 ans de Bonheur sur Scène". Le livre retrace six décennies de mémoire et d'histoire ayant jalonné ce festival dont la toute première soirée de la première édition, -composée de 7 soirées danse, théâtre, musique et folklore-, a été organisée le 26 juin 1964.

Kamel Ferjani a annoncé la publication d'un livre en grand format sur l'histoire du festival de Carthage. Cet opus de référence sera prochainement présenté et dédicacé lors d'une rencontre spéciale avec les médias et les artistes.

Une exposition photo rétrospective ayant pour but de sauvegarder la mémoire artistique du festival sera installée dans les différentes allées de passage des festivaliers menant à l'amphithéâtre romain de Carthage.

Dans la cadre de sa responsabilité sociétale, le festival prévoit des invitations pour près de 5000 spectateurs des quartiers populaires de la Capitale avec 3000 places pour les enfants sans soutien familial dont des tunisiens et palestiniens et ce lors de deux spectacles de cirque au menu.

La sensibilisation aux questions environnementales sera également au coeur du festival qui se déroule sur un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.