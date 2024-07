Afrique: L'histoire du continent - La véritable négritude

Niousséré Kalala Omotunde : "Nous devons cultiver la volonté de puissance"

Kamite ou Kemite sont des mots employés aujourd'hui par beaucoup de gens depuis que les noirs (africains et afrodescendants) prennent conscience de leur véritable histoire qui leur a été cachée pendant longtemps. Ce terme est même devenu le nom de tout un courant de pensée dont le centre est l'Afrique et les choses africaines.

Il existe d'autres termes aussi pour qualifier ce courant. C'est pourquoi, d'autres parlent de panafricanisme et de panafricanistes, d'autres parlent d'afrocentricité, et d'afrocentriques, d'autres parlent (par méconnaissance des termes) d'afrocentrisme et d'afrocentristes, etc.

Avant toute chose il faut savoir que ces mots Kamite, Kemite, Kemitisme,...sont des créations formées à partir du terme Kam ou Kem, terme signifiant » noir » en langue africaine ancienne de la période pharaonique.

C'est un terme que nos ancêtres utilisaient pour se designer eux-mêmes en ce qui concerne leurs différences physique (couleur noire de la peau) par rapport aux autres peuples qu'ils ont connu dans l'antiquité.

Il existe maintenant de plus en plus de noirs qui se font appeler Kamite car, ils estiment que ce nom est lié à une histoire importante, et est plus valorisant que les mots comme " black " , "africain" , etc. D'autres se font aussi appeler Kamite afin de marquer leur conscience historique retrouvée ou leur retour aux valeurs ancestrales.

Mais, le problème posé est le suivant : Dans cette mouvance il existe aussi beaucoup de dérives, car d'autres se font appeler Kamite comme si c'est une mode ou un phénomène de mode, ou comme si c'est un jeu. Il existe aussi beaucoup de dérives, notamment dans les rapports entre les noirs et les autres peuples. Voilà pourquoi, il est nécessaire de faire des précisions.

%

Alors qu'est qu'un Kemite ou Kamite ?

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui, les premiers ont inventé tous les éléments de la civilisation et qui les ont transmis aux ancêtres des autres peuples en les civilisant. En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui les premiers, ont guidé l'humanité sur la voie de la civilisation.

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui les premiers, ont inventé la philosophie, les sciences, le calendrier, les mathématiques, etc. et avaient plein de savants (Imhotep,., etc..) c'est pourquoi un Kamite doit comme ses ancêtres, faire de la science et la recherche afin d'être un savant dans le sillage de ses ancêtres.

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui avaient un système de valeurs basés sur la Maat, c'est-à-dire, la vérité, la justice, l'harmonie, et l'ordre. Un Kamite se doit donc d'être droit, juste, et ordonné et serviteur de la vérité.

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui n'étaient pas des racistes, mais qui respectaient tous les peuples. C'est pourquoi ils n'ont pas rejeté les ancêtres des autres peuples mais qui ont accueilli les ancêtres de nombreux peuples sur leur sol et ont essayé de vivre en harmonie avec eux... C'est pourquoi un Kamite ne doit pas être un raciste, ou détester tel ou tel peuple, mais doit chercher plutôt à se faire respecter par les autres peuples et respecter les autres peuples.

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui connaissaient leur histoire et leurs valeurs et qui en étaient fiers. Un Kamite se doit donc de connaitre son histoire et ses valeurs et d'en être fier. En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui cherchaient en toutes choses le progrès, le perfectionnement, les améliorations, par un travail et une réflexion de tous les instants. Un Kamite ne doit pas être un paresseux, mais doit donc aimer le travail, et chercher le progrès des choses tout le temps.

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui défendaient leur sol contre les agressions extérieures. Un Kamite doit donc aimer et défendre sa terre, c'est-à-dire son continent. En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui ont inventé plein choses qui ont servi à l'humanité tout entière par la suite. Un Kamite se doit donc d'être un inventeur, etc.

En portant le nom de Kamite, un noir qui se donne ce nom veut montrer par là qu'il a pour idéal de ressembler à ses ancêtres qui connaissaient Dieu et qui ont marché avec lui pendant des millénaires en ne reniant jamais les ancêtres que du créateur suprême leur a donnés. Un Kamite se doit donc d'honorer les ancêtres par qui l'a fait passer et se doit de se mettre toujours à la lumière du créateur suprême.

Pou finir, c'est Cheikh Anta Diop qui nous donne le meilleure définition possible du Kamite d'aujourd'hui lorsqu'il dit : » L'Africain qui nous a compris est celui- là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un prométhéen porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion « .

Donc, pour Cheikh Anta Diop

Le Kamite est : " L'Africain qui a compris " le Kamite est : " un autre homme, animé d'une conscience historique " le Kamite est : " un vrai créateur, un prométhéen porteur d'une nouvelle civilisation " le Kamite est : " parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion " .

Donc voilà, pour être Kamite il ne suffit pas seulement d'avoir la peau noire ou de se donner des noms de pharaons. Le Kamite a donc du pain sur la planche. A ceux qui se disent Kamites, ou Kemites qu'ils sachent qu'ils doivent se mettre au travail car si nos ancêtres n'avaient pas compris, pensé, réfléchi, et agi, travaillé, ils ne nous auraient pas laissé toute cette grande histoire africaine et toutes ces importantes civilisations africaines devant lesquelles tout le monde s'émerveille!!

Si une personne se dit Kamite, mais est paresseuse, et ne veut rien faire, ne veut pas se battre, pour avancer et réussir, alors cette personne n'est pas Kamite Si une personne se dit Kamite, mais ne fait rien pour l'Afrique, ne s'engage pas dans un projet, une action pour l'Afrique alors cette personne n'est pas Kamite Si une personne se dit Kamite mais rejette sa culture ses traditions, ses ancêtres, ou ne cherche pas à les connaître, a connaitre son histoire, etc. Alors cette personne n'est pas Kamite

Si une personne se dit Kamite mais ne fait pas de recherches (comme on peut le faire dans tous les domaines du savoir), ne fait pas oeuvre de science afin de désaliéner ses frères, et afin de faire avancer les recherches sur l'histoire de l'Afrique, alors cette personne n'est pas Kamite. Si une personne se dit Kamite mais est raciste, rejette quelqu'un sur la base de sa couleur de peau et se croit supérieure à autrui, alors cette personne n'est pas Kamite.

Donc voilà, pour être Kamite il ne suffit pas seulement d'avoir la peau noire ou de se donner des noms de pharaons. Le Kamite a donc du pain sur la planche. A ceux qui se disent Kamites, ou Kemites qu'ils sachent qu'ils doivent se mettre au travail !!! En tant que Kamites, nous devons bâtir de nouvelles pyramides, qui sont la pyramide de la santé, la pyramide de l'Éducation, la pyramide du progrès. Nos ancêtres nous ont laissé des pyramides et plein de vestiges. Et nous qu'allons-nous faire ? Nous devons travailler comme nos ancêtres afin de bâtir les pyramides d'aujourd'hui et de demain.