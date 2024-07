Congo-Kinshasa: Du 2 au 4 août au Kongo Central - La 3ème édition du festival 'Nuit des Diseurs' axée sur le tourisme culturel au pays

La 3ème édition du festival "Nuit des diseurs" consacrée à la promotion du tourisme culturel et à la protection et valorisation du bassin Congo, qui était prévue du 12 au 14 juillet 2024, a été reportée du 2 au 4 août 2024, dans la province du Kongo Central, en République Démocratique du Congo, a-t-on appris lundi d'un communiqué.

«Le comité organisateur du festival d'art oratoire dénommé la "Nuit des Diseurs" informe les Campeuses et Campeurs, ainsi que l'opinion nationale et internationale que son édition 2024 prévue initialement du 12 au 14 juillet 2024, est reportée sur une période plus propice à son bon déroulement. Les nouvelles dates sont du 02 au 04 août 2024, dans le site Selfi Safari Zongo au Kongo Central», a annoncé le communiqué signé Malafi Niamba, initiateur du festival et opérateur culturel congolais.

Et d'ajouter : « Ce report n'a aucun impact sur le programme de la table ronde qui est fixé et maintenu au 20 juillet 2024 à Kinshasa, en marge de la "Nuit des Diseurs" avec comme thème : "Le tourisme culturel, un levier d'attractivité et de diversification de l'offre touristique dans le bassin du Congo" ».

Selon le communiqué, l'objectif de cette table ronde est de permettre aux professionnels des secteurs touristiques, culturels et aux chercheurs, professeurs, étudiants des cycles supérieurs de présenter leurs projets liés sur l'échelle du Bassin du Congo, dans le contexte de miser sur une offre culturelle pour gagner en attractivité touristique.

«L'une des ambitions de la Nuit des Diseurs est de replacer la culture au centre des enjeux touristiques et ainsi se positionner sur le tourisme culturel. Les participants sont invités à exposer les objectifs, les corpus, la méthodologie et les hypothèses de l'un de leurs projets de recherche ou de création actuels sur le Bassin du Congo», a souligné la même source.

Nuit des Diseurs, un festival d'art oratoire à la belle étoile

Il sied de noter que "Nuit des Diseurs" est une rencontre de diffusion de la tradition orale qui se tient à travers ce camping itinérant organisé avec plusieurs personnalités littéraires, artistiques, écologiques et/ou scientifiques.

Créée en 2022, par le jeune entrepreneur culturel, Niamba Malafi, la Nuit des Diseurs est organisée par la structure la Maison Culturelle des Mwindeurs basée à Kinshasa.

L'idée est de développer la culture de la palabre, faciliter les échanges des connaissances sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), ODD6, entre les jeunes et les vieux, sensibiliser sur la protection de l'environnement dans un cadre de vie enchanteur et préservé.

La "Nuit des Diseurs" est considérée comme un lieu où la parole est partagée en toute liberté à la belle étoile. Ce festival constitue un laboratoire de solutions innovantes quant à l'avenir du Congo et de la planète terre, à travers l'art oratoire.

Ce camping »Nuit des Diseurs » fait participer de divers porteurs des projets écologiques, littéraires et artistiques, ainsi réunir l'expérience d'éducateurs et de spécialistes de différentes traditions sociétales, d'organisations internationales et non et/ou gouvernementales, d'institutions pédagogiques et de jeunes autour du feu.

A travers des camping itinérant, ce festival est aussi l'occasion d'apprendre à vivre ensemble tout abordant la question de la protection de l'environnement du point de vue d'un apprentissage interculturel ludique, des droits de l'homme et d'un enseignement de qualité, encourageant le sens éthique et les valeurs et offrant aux jeunes l'espace d'expression nécessaire au développement de leur potentiel inné.