Dans son discours prononcé mardi 2 juillet dernier à la conférence organisée au centre Wallonie Bruxelles sur Kimpa Vita et ses héritières, Nenette Mukembe, colonel au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a lancé un appel à la jeunesse congolaise féminine de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie à l'exemple de Kimpa Vita.

Une pionnière et source d'inspiration pour toutes les femmes. Elle se sert de son exemple comme moyen de sensibilisation. Elle est la première femme commandant d'un bataillon dans les Forces Armées de la RD. Congo où Colonel Nenette Mukembe sert avec assiduité et distinction à l'état-major général des forces terrestres.

Dans sa mission en dehors de la défense de la patrie, elle lutte aussi pour la place de la femme au sein de l'armée. Son engagement passionné pour l'enrôlement des femmes dans l'armée reflète son dévouement à promouvoir un leadership féminin d'excellence et une société plus égalitaire.

"Je suis en train de sensibiliser parce que vu le poids de mon âge, j'ai vieilli. Je suis en train de sensibiliser les jeunes filles de venir intégrer l'armée", a indiqué Nenette Mukembe avant d'enchaîner que la présence de la femme au sein de l'armée n'est pas un hasard. Elle a un rôle crucial à jouer pour garantir les valeurs patriotiques et les limites territoriales dans toute son intégralité.

L'armée est une société comme tout autre. La présence de tout le monde dans différents domaines est importante pour combler les vides et prêter main forte. Et d'expliquer : " Quand je fais appel aux femmes de me rejoindre dans l'art des armes, venez avec votre expertise. Dans l'armée, on a des médecins. Si tu es médecin tu peux amener un plus de ta connaissance. Tu es juriste, tu peux venir. On a besoin des juristes dans l'armée... tout ce que vous avez comme métier dans les sociétés civiles, nous en avons besoin dans l'armée. Donc, vous avez la place dans l'armée."

Une femme sage et vertueuse bâtie sa maison dit-on, la République démocratique du Congo a aussi besoin de femmes pareilles dans l'armée pour défendre les couleurs de la nation avec un esprit patriotique, à l'exemple de Kimpa Vita et de Nenette Mukembe.