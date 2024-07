C'est dans le cadre la mise en oeuvre du Programme d'actions du Gouvernement qu'a eu lieu hier, lundi 8 juillet 2024, à Sultani Hôtel, à la Gombe, la première journée des consultations du Cadre Budgétaire à Moyen Terme 2025-2027. Du 8 au 10 juillet 2024, ces discussions permettront, en effet, aux membres des commissions économiques et financières de deux Chambres du Parlement, à savoir, l'Assemblée Nationale et le Sénat, aux experts du Gouvernement, aux acteurs de la Société Civile ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers d'analyser en profondeur l'orientation de la politique budgétaire envisagée dans ledit programme, scruter les principales actions des politiques sectorielles qui en découlent et d'encourager le Partenariat Public-Privé en vue de financer certains investissements publics. Ces travaux s'inscrivent aussi dans la quête de transparence des finances publiques et de la participation citoyenne, critères sur lesquels la RDC est classée parmi les pays mieux cotés en Afrique.

La présente édition intervient dans un contexte marqué par l'installation de nouvelles institutions issues des élections du 20 décembre 2023 dont le tout nouveau Gouvernement investi par l'Assemblée Nationale, le 11 juin dernier, sur base d'un Programme d'Actions axés sur six piliers, à savoir : créer plus d'emplois, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais, mieux protéger le citoyen congolais, construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, assurer plus d'accès aux services sociaux de base, et renforcer l'efficacité des services publics.

En sa qualité d'hôte de cette rencontre, le Ministre d'Etat, Ministre du Budget, Aimé Boji Sangara a adressé ses remerciements au Comité de Pilotage et d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF) qui, à travers le Projet ENCORE, a, pour une énième, accepté d'accompagner le Ministère du Budget par son appui financier pour l'organisation de cette activité.

Champ d'actions

A cette occasion, Aimé Boji a relevé le premier pilier du Programme d'actions du Gouvernement, qui accorde une attention soutenue aux secteurs de l'Entrepreneuriat, de l'industrie, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, du Tourisme, des Mines.

Il est revenu également sur le deuxième pilier qui intervient dans le secteur de la Défenseet Sécurité, visant la mise en oeuvre effective des lois de programmation de ces secteurs pour la sécurisation des frontières nationales de la RD. Congo, la pacification de l'Est du pays et la protection des personnes et de leurs biens.

Quant à ce sujet, il a rassuré que le Gouvernement entend poursuivre, sans relâche, l'allocation des moyens conséquents pour la montée en puissance de des Forces de défense et sécurité de la RD. Congo. (Plus de 12% des dépenses du budget général).

Trajectoire des finances publiques

« Comme vous le savez, nous ne réaliserons pas ces objectifs sans les ressources nécessaires. Ainsi, le financement des politiques publiques retenues au cours de la période 2025-2027 requiert une mobilisation accrue des recettes domestiques. C'est dans cet ordre que la politique budgétaire en matière des recettes s'inscrit dans l'optique de l'élargissement de l'assiette fiscale par la poursuite des réformes fiscales et douanières, la promotion de la culture fiscale, la lutte contre la corruption, l'évasion et la fraude fiscales ainsi que l'intensification des contrôles, en vue de relever la pression fiscale (14%) et atteindre la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne (17%) », a affirmé, en outre, le Ministre d'Etat au Budget.

Dans le même ordre d'idées, il a invité, par ailleurs, les partenaires techniques et financiers de la RDC à s'approprier cette programmation budgétaire, afin d'appuyer l'effort interne du Gouvernement à travers les recettes fiscales et non fiscales projetées, par des appuis budgétaires susceptibles de combler le gap de ce CBMT.

Enfin, il a reconnu les efforts individuels ou collectifs des parties prenantes, déployés chaque année pour la définition de la trajectoire des finances publiques et l'amélioration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme, tout en formulant le souhait de compter, une fois de plus, sur la lucidité et le réalisme des propositions dans l'analyse des thématiques qui seront développées par les experts, afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ces consultations.