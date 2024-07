Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe désigné parrain de la 7ème session spéciale du CHESD

La 7ème session spéciale du Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leurs brevets au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera Présidée par le Chef de l'État son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette promotion sera parrainée par le Professeur Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée Nationale.

C'est le Général Major et Professeur Augustin MUBIAYI MAMBA, Directeur Général du CHESD qui l'a annoncé au Speaker de la chambre basse au cours de l'audience lui accordée le vendredi 28 juin en son cabinet de travail au Palais du peuple.

Accompagné du Directeur Général Adjoint, le Général de Brigade Kabila Mukombi Sam et Secrétaire Général le Colonel Kibwe Frank, le Directeur Général de cette structure de formation militaire a tenue à venir en personne sollicité l'accord de celui qui a été désigné par le Collège de Hautes Etudes de Stratégie et de Défense, comme parrain de cette 7ème session spéciale du CHESD.

« Il est de coutume dans tous les centres de formation militaire d'avoir le parrainage des éminemment personnalités à chaque fin de session. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui solliciter au Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, le parrainage de la 7ème session spéciale qui va être clôturée le 31 Juillet prochain.

%

Chaque année nous organisons deux sessions dont une est ordinaire et consacré uniquement aux militaires et l'autre spéciale consacrée aux personnalités civiles qui ont la vocation d'occuper les postes de décision dans le pays. Le parrainage sollicité au Président de l'Assemblée Nationale cette année concerne la session spéciale. On a profité pour lui annoncé que c'est madame la Première Ministre Judith SUMINWA TULUKA qui va parrainer la session ordinaire cette année ».

Le Président de la Chambre basse du parlement, le Professeur Vital Kamerhe, a donné son accord et a remercié le Collège de Hautes Etudes de Stratégie et Défense pour l'honneur lui accordé en le choisissant comme Parrain de la 7éme session Spéciale. Il a promis de faire un plaidoyer dans son rôle du Président de l'Assemblée Nationale afin que ce joyau de la formation stratégique et de défense puisse rayonner.

Il faut rappeler que plusieurs autres éminents personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes notamment le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président Denis Sassou Ngesso de la République du Congo, le Président Evariste Ndahishimiye du Burundi pour ne citer que ceux-là.