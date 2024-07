Congo-Kinshasa: PE-AAAP - L'Honorable Frida Munshy honore Didier Pambia, ministre du Tourisme

L'image était forte. En style touristique, coiffé par un sombrero marron assorti d'une écharpe blanche estampée d'une empreinte PEP-AAAP, le Ministre du Tourisme, Didier Mpambia Musanga, a rehaussé de sa présence, le dimanche premier juillet 2024 l'activité organisée à Pema. C'est dans le somptueux cadre du site touristique du village Frida Munshy, situé à plus ou moins 90 kilomètres de la ville de Kinshasa, que la cérémonie organisée par La Ligue Nationale des Femmes du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), que dirige de main de maitre l'Honorable Frida Munshy Yaya Yalake a eu lieu. Elle a organisé ce rendez-vous en son honneur et à celui de tous les élus de PEP-AAAP de la République au niveau de la députation nationale, provinciale et des Conseillers communaux ainsi que tous les fils et filles des coins et recoins de la République, élevés en dignité à travers les hautes fonctions au pays, pour partager la joie.

S'adressant à la grande famille politique, à ses frères et sœurs, aux militantes et militants sous les applaudissements abasourdissants d'une foule immense, la cheffe de la Ligue Nationale des Femmes du MSC, l'Honorable Frida Munshy a commencé par rendre hommage au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi pour la nomination de Didier Mpambia Musanga au poste de Ministre du Tourisme. Elle a circonscrit son message sur trois axes principaux à savoir, l'écoute, la disponibilité et l'unité.

%

De son avis, c'est ce qui doit régner entre les membres et surtout entre les militants et militantes du MSC, parti cher à l'imperturbable visionnaire Laurent Batumona Kandi Kham. Elle a aussi remercié les participants pour avoir répondu présent à cette manifestation. "Votre présence en ce lieu prouve à suffisance comment vous portez à coeur votre cher Parti et leurs dirigeants. C'est une joie pour nous de célébrer nos nominés avec en tête le Ministre du Tourisme, le camarade Didier Mpambia et les autres députés nationaux et provinciaux. Nous vous recommandons de soutenir votre parti et regardons tous vers un avenir radieux de notre cher Parti".

Prenant la parole à son tour, Didier Pambia, sous cette émotion, a commencé par reconnaitre la magnanimité du Chef de l'Etat : « Je dois toute ma reconnaissance au Chef de l'Etat, parce que c'est lui qui a permis ma nomination en qualité de Ministre du Tourisme de ce grand et beau pays, qui est la RDC. Pour cela, je vais demander, non seulement pour le remercier mais aussi pour l'encourager à travailler avec notre soutien. Je le remercie également pour les autres membres de PEP-AAAP et du MSC qui ont été élevés, ainsi que les membres de notre regroupement PEP-AAAP et tous les hauts cadres du MSC qui m'entoure. C'est à travers eux que nous avons eu l'occasion de faire rayonner la représentation de nos Fédérations et Cellules et pour cela nous sommes reconnaissant», a dit d'entrée de jeu le Ministre du Tourisme.

Il a, par la suite, renchéri en ces termes : " Je reconnais la grande responsabilité que porte tous les cadres de ce regroupement que dirige avec dextérité le Haut représentant Tony Kanku Shiku nommés à différents postes de responsabilité".

C'est une grande responsabilité, dit-il, dans son speech, parce que les attentes de la population sont énormes. Attentes au niveau national, de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'Est de la République Démocratique du Congo ou une grande partie de mon secteur se trouve, mais aussi attentes de développement de notre pays à travers notre secteur du Tourisme.

Mais, puisqu'ici il s'agit de notre Parti le MSC, oui il y a aussi des attentes et nous, nous sommes ici pour manifester, vous montrer notre disponibilité pour être à l'écoute de vos attentes. Ce n'est qu'à travers cette écoute que nous pouvons rencontrer les besoins de notre Parti. Je pourrais les énumérer et la liste serait non exhaustive, parce que nous savons combien nos provinces regorgent des sites touristiques qu'il faudrait revaloriser.

Nous savons que nous avons besoin de faire véritablement bénéficier aux militantes et militants de toutes leurs richesses et cela de manière équitable. Profitant de ce moment en famille, le Ministre du Tourisme a appelé les partisans de son parti et regroupement à l'unité quelles que soient les divergences. La patience doit nous caractériser, a-t-il fait savoir au public.

Il a fini son speech par l'annonce de sa disponibilité pour d'éventuels contacts fructueux. « Je ne veux pas faire de longs discours. J'ai parlé de l'écoute. J'ai parlé de la disponibilité. Je le dis non seulement pour moi, mais pour tous les membres qui sont avec moi ici. Nos portes sont ouvertes. Nous serons disponibles pour répondre aux problèmes de notre regroupement et Parti.

Maintenant, c'est aussi une obligation pour moi de remercier chacune et chacun d'entre vous. Vous vous êtes déplacés de loin pour pouvoir nous honorer. Remercier tous ceux qui ont contribué pour que nous puissions avoir ce cadre et ce moment. Je vous remercie sincèrement. Je remercie tous ceux qui sont venus de loin, de provinces. Les présidents des Caucus, les honorables députés provinciaux qui se sont déplacés, qui sont venus de loin, trouvez en mes mots notre profonde gratitude".

Il faut noter que plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres, Jules Mukumbi Mukawa, le secrétaire général adjoint du MSC en charge de l'implantation, les Honorables députés et sénateurs.