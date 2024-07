Congo-Kinshasa: Musique chorale - Dr Ambroise Kua-Nzambi appelle les chefs de choeur à l'humilité !

La responsabilité et le renforcement du rôle de chefs de choeur a fait l'objet d'une réflexion de la part du Docteur Ambroise Kua-Nzambi Toko, chef de la chorale Choeur la Grace en République Démocratique du Congo. Dans le souci de renforcer la compétence des experts et dirigeants de la musique chorale en République Démocratique du Congo, le Maestro a tenu à partager et à exhorter ses collègues à la bonne conduite dans la mission qui leur est confiée par Dieu.

«C'est dans notre plateforme numérique dénommée "leadership chorale" que nous nous sommes réunis ensemble avec les collègues chefs de chorale de Kinshasa, des provinces et de l'étranger pour échanger sur nos attributions et nos rôles dans la gestion du choeur dans la chorale. Notre réflexion a été focalisée sur le thème : "des erreurs et des vérités sur notre ministère". L'idéal est de renforcer nos compétences en tant que dirigeants de choeur pendant la scène », a souligné Ambroise Kua-Nzambi.

Et d'ajouter : « Notre ministère tel qu'exercé par un chef de choeur est un ministère très complexe dont les détails, les difficultés, les types de sacrifice à faire sont souvent ignorés du grand public et paradoxalement même par les choristes. Mais ce ministère a un privilège hors du commun. Ce privilège oblige à être humble et serviable».

Au-delà de ce que les autres pensent et voient, renseigne-t-il, il a été question de responsabiliser et de revoir la mission du chef de chorale.

«Un musicien qui tourne le dos au public, est un acteur de premier plan, qui prend ou qui se donne du relief. Il semble être le « number one » du groupe, le maître. Le maestro récupère tous les honneurs en s'érigeant en star officielle du groupe... Les spectateurs croient que le chef de choeur devient un super Homme. «Loin de là ! Nous voulons enseigner, à travers cette plateforme, que les responsabilités ne le placent pas surtout au sommet de tous et constituent non plus un privilège. Son vrai privilège, c'est le fait que son ministère le place dans la position d'un vrai serviteur. Christ a dit : Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça y est ! S'il trouve déjà son bonheur dans le fait de servir les autres pour Dieu, il est assuré de la grandeur », souligne le maestro Ambroise Kua-Nzambi.

«Pour ne pas perdre ce privilège, le chef est donc appelé à être toujours humble, à persévérer dans son devoir sacré de continuer à donner, à chercher et à se sacrifier pour les autres mais pas pour lui ni pour défendre un statut particulier. Les titres qu'on nous donne : « Maître, Maestro, ne trouvent leur légitimité que lorsqu'ils indiquent une responsabilité, une profession, un rôle ou une fonction », choeur des jeunes a-t-il conclu.

L'expérience du Dr Ambroise Kua-Nzambi dans la musique chorale

Il sied de noter que Dr Ambroise Kua-Nzambi Toko est chercheur et Directeur de l'Académie africaine de musique chorale en République démocratique du Congo. Il est membre du Conseil d'ACJ International et du Conseil de World Choir Games.

Initiateur et Directeur Artistique de nombreux festivals de musique chorale en RDC, dirige 3 chorales congolaises (Choeur La Grâce, Schola Cantorum AKTO et choeur d'hommes du Centenaire). Il est l'un des compositeurs et chefs de choeur congolais les plus connus. Premier chef du Choeur africain des jeunes (2012-2015), il a animé plus de 130 ateliers internationaux, sessions et master classes sur les musiques africaines et congolaises. Ambroise Kua-Nzambi a dirigé plus de 300 concerts internationaux et a participé à plus de 38 festivals internationaux de chant choral avec Choeur La Grâce.