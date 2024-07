Algérie: Une forte délégation du CREA en mission économique à Montréal

ALGER — Une forte délégation de chefs d'entreprise du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a entamé une mission économique à Montréal (Canada), dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre l'Algérie et ce pays d'Amérique du Nord, indique lundi un communiqué du CREA.

Le séjour, qui s'étale du 8 au 14 juillet, "sera marqué par de nombreuses rencontres avec les institutions et les opérateurs économiques du pays", a fait savoir l'organisation patronale.

La délégation algérienne a été accueillie lundi au nouveau siège de la Fédération des Chambres du Commerce du Québec où il lui a été présenté le programme COREX qui vise à faciliter et à favoriser les échanges commerciaux entre le Québec et les Etats du Nord-Est américain.

Par ailleurs, le CREA et la Fédération des Chambres de commerce du Québec se sont accordés sur une feuille de route pour établir des connexions entre les entreprises algériennes et canadiennes notamment dans les secteurs agricoles, industriels et miniers.

Toujours dans le cadre de sa mission au Canada, une visite au Technoparc de Montréal, un parc d'affaires scientifiques et technologiques à vocation internationale est prévue mardi, ainsi qu'un lieu de recherche et de développement commercial qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises.

En partenariat avec le patronat canadien, le Conseil du développement économique Canada-Algérie, le CREA organisera mercredi un forum économique entre les entreprises algériennes et canadiennes au cours duquel seront présentées les opportunités d'investissement en Algérie.

La suite du séjour sera consacrée aux "rencontres bilatérales entre le CREA et diverses institutions économiques ainsi qu'avec des personnalités économiques membres de la diaspora", conclut le communiqué du CREA.