Algérie: ONSC - La participation politique, l'un des principaux fondements de la citoyenneté

ORAN — La participation politique est l'un des principaux fondements de la citoyenneté qu'il appartient à la société civile de renforcer, a affirmé lundi à Oran le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham.

Intervenant lors d'une rencontre organisée par l'ONSC au Village méditerranéen à Oran, avec la participation des autorités de wilaya, de représentants d'associations et d'organisations locales et d'acteurs sociaux, M. Benbraham a souligné que "la participation politique à la vie publique et aux échéances électorales est à la fois un droit et un devoir

qu'il appartient à tout citoyen d'exercer à chaque occasion qui se présente comme la présidentielle du 7 septembre prochain".

Benbraham a appelé en outre les représentants des organisations de la société civile à "passer d'une société civile revendicative à une société civile productive et utile pour le pays".

La réunion interactive a été marquée par l'organisation d'ateliers supervisés par des enseignants, des chercheurs et des militants associatifs, ayant traité de plusieurs thématiques, dont l'élection présidentielle pour l'exercice d'une citoyenneté active, la démocratie participative, la société civile et le développement local.

Selon Mme Yakout Aissani, vice-présidente de l'ONSC, cette réunion organisée à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse vise à renforcer l'engagement de la société civile sur les questions de la société et les enjeux nationaux et à conscientiser les différentes franges de la société.

La réunion vise également à renforcer la culture électorale et la pratique démocratique participative en tant que mécanisme de développement local, à contribuer à la réussite de l'élection présidentielle, à créer un espace d'échange d'expériences dans le domaine du volontariat et du réseautage associatif et à renforcer la coopération et le partenariat entre la société civile et les pouvoirs publics, a-t-elle ajouté.