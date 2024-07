Congo-Kinshasa: Trêve humanitaire - La VSV plaide pour le retrait des militaires rwandais du sol congolais

L'ONG la Voix des sans voix pour les droits de l'homme (VSV) recommande, dans une déclaration ce mardi 9 juillet à Kinshasa, à la communauté internationale d'obtenir du Rwanda le retrait de ses militaires du sol congolais.

Tout en saluant la trêve humanitaire décrétée dans l'Est de la RDC, la VSV pense qu'il faut aller plus loin et profiter de cette opportunité pour que cessent les hostilités dans cette partie du pays et veiller à ce qu'il n'y ait pas renforcement des hommes en armes et équipements durant cette trêve.

« La voix des sans voix croit que seules des actions concrètes, des mesures coercitives à l'encontre du gouvernement rwandais et ne ciblant pas la population rwandaise, pourrait faire changer le régime de Kigali, pour le contraindre à privilégier la paix effective et mettre ainsi fin aux violences graves et massives des droits humaines dont les populations congolaises sont victimes au quotidien », a recommandé le directeur exécutif de la VSV, Rostin Manketa.