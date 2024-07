Congo-Kinshasa: Assemblée parlementaire de la Francophonie - Vital Kamerhe proteste contre l'ignorance de la RDC parmi les pays en conflit

Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe qui participe à la 49e session de l'assemblée parlementaire de la Francophonie à Montréal au Canada, a dénoncé « l'hypocrisie de Mme Louise Mushikiwabo », secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui a ignoré dans son intervention lundi 8 janvier, d'évoquer la présence des militaires rwandais dans la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo.

Après les travaux en commission où ont participé les parlementaires congolais, Vital Kamerhe a amorcé une diplomatie parlementaire en échangeant avec les différentes délégations des pays francophones afin de dénoncer la guerre dans l'Est du pays à la suite de l'agression rwandaise en soutien aux rebelles du M23.

« Aujourd'hui nous protestons de la manière la plus énergique de voir que Mme la secrétaire générale de l'OIF a parlé des conflits à travers le monde en énumérant les pays, sans citer la RDC. Je préfère croire que c'est un oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises », s'est indigné Vital Kamerhe à la sortie de la salle de réunion.

Mais le président de la chambre basse du Parlement congolais promet d'apporter une « réponse musclée » : « Nous allons donner un message très fort demain. Ce message est attendu par plus 390 participants, des élus du peuple de leurs pays respectifs. Il n'y a pas meilleure tribune que ça. Les élus vont ramener ce message. Parce qu'il y a des pays qui ignorent qu'on est en train de tuer en RDC, par des voisins immédiats ».

%

Vital Kamerhe dénonce aussi le « silence assourdissant de la communauté internationale » et plaide pour des sanctions contre les pays agresseurs. « Nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, de hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agresseurs de la RDC de prendre non seulement des mesures coercitives contre ces pays, mais aussi des sanctions », a-t-il recommandé.

Plaidoyer pour la paix

En réaction la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, plaide pour la paix. « Je souhaite la paix et que les frères et soeurs congolais -puisque je suis voisine de la RDC- puissent vivre en paix. Et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde », a-t-elle plaidé.

Plus de 300 parlementaires francophones échangent, du 5 au 10 juillet, sur l'intelligence artificielle, en marge de la 49e session plénière de l'Assemblée de la Francophonie (APF), à Montréal (Canada). Vital Kamerhe, président de l'assemblée nationale et d'autres députés représentent la RDC à ce forum.