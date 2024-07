Congo-Kinshasa: Kananga - Des femmes et des hommes encouragés à se soumettre au dépistage du cancer du col de l'Utérus et de la prostate

La fondation Faveur santé universelle pour la femme, l'enfant, le milieu carcéral et la lutte contre le cancer (FASUFEC) a encouragé, lundi 8 juillet, les hommes et les femmes à se soumettre au dépistage du cancer de la prostate et du col de l'Utérus.

Le message a été lancé à la clôture de la campagne de sensibilisation à Kananga, par la présidente de cette structure, Dr Rolande Kabangu. Elle a indiqué que chez l'homme tout comme chez la femme, beaucoup meurent au stade avancé de la maladie, par ignorance.

« Pour le cancer du col de l'utérus, il y a ce qu'on appelle papilloma virus humain qui en est la cause principale, en dehors certes des autres facteurs de risque. Ce virus normalement, on peut le retrouver partout. Il est très important quand nous sensibilisons de pouvoir interpeller la femme sur sa façon de pouvoir gérer son hygiène génitale. C'est parce que la transmission est sexuelle. Il est très important pour la femme de pouvoir prendre soins d'elle et mieux gérer la vie sexuelle reproductive », recommande Dr Rolande Kabangu.

Elle cite aussi parmi les facteurs de risque du cancer : le régime alimentaire, l'hérédité et les antécédents familiaux. « En ce qui concerne le cancer de prostate, généralement nous sensibilisons en demandant aux hommes de se faire dépister à partir de 40 ans. Parce que l'âge est facteur principal, en dehors des autres facteurs de risque aussi », ajoute-t-elle.