Madagascar: Art Oratoire - Un futur avocat se distingue

À seulement 18 ans, Ny Avo Miaro Sylvano Razafindrazaka a récemment brillé en remportant le championnat du monde de débat à La Haye en juin, aux côtés de ses coéquipiers Mihaja Josie Ramanantsoa et Lucas Ranaivoson, représentant avec fierté Madagascar.

Étudiant en deuxième année de licence en droit à l'Université Catholique de Madagascar, Ny Avo nourrit le rêve de devenir avocat, une vocation qu'il envisage avec passion et dévouement, s'appuyant sur son talent remarquable en art oratoire.

« Je souhaite devenir avocat, un métier qui exige une grande compétence en éloquence. Depuis le lycée, j'ai été passionné par cet art de la parole. Cette aptitude est cruciale non seulement pour ma future carrière mais aussi dans ma vie quotidienne», explique-t-il. Ny Avo Razafindrazaka prévoit de participer au championnat national d'art oratoire en septembre, illustrant ainsi son engagement constant dans ce domaine.

En 2023, à seulement 17 ans, Ny Avo Razafindrazaka avait déjà remporté le titre de champion de l'éloquence à Madagascar, ainsi que le premier prix lors d'une compétition politique jeune organisée par une université. Sa victoire au championnat du monde de débat à La Haye cette année n'a pas été facile, étant donné son jeune âge et son expérience limitée.

« Au départ, je pensais que remporter ce titre était réservé aux étudiants de niveau Master 1, et non à un étudiant de première année comme moi à seulement 17 ans, lors de la phase de sélection l'année dernière. Cependant, avec le soutien indéfectible de ma famille, de mes amis et de mon club à l'UCM, j'ai été encouragé à saisir cette opportunité unique dans ma vie. Pendant les quatre mois précédant le débat de La Haye, j'ai consacré tout mon temps libre à cette préparation intensive, réorganisant mon emploi du temps, sacrifiant des heures de sommeil, et même investissant des crédits, car je n'avais pas de connexion WiFi à la maison.

Ces efforts ont finalement porté leurs fruits, malgré les défis et le stress rencontrés», partage Ny Avo Razafindrazaka. Ny Avo Miaro Sylvano Razafindrazaka incarne ainsi la détermination et l'ambition des jeunes talents malgaches, prêt à conquérir de nouveaux sommets dans le monde de l'éloquence et du droit.