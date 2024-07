Madagascar: Iavoloha - Des travaux bâclés

Immense incompréhension pour les usagers de la route à Iavoloha, à proximité de la station Galana.

Il y a un mois, des travaux de réfection d'une portion de la RN7 ont été entamés à la surprise générale, étant donné que la route était plutôt en bon état, à l'exception des trous non bouchés par des travaux de branchement de la Jirama. En outre, aucun avis et aucun panneau n'avaient annoncé la tenue des travaux. On ignore ainsi à la fois le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage des travaux.

De gros engins ont été dépêchés sur place. Ils y sont restés une semaine, causant un embouteillage indescriptible au quotidien. Ils ont décapé la route. On croyait alors à un recouvrement d'asphalte de la chaussée. Erreur. Après avoir terrassé une portion de 250 m, les engins ont mis des caillasses avant de compacter. Puis ils ont recouvert la chaussée de ciment. Et puis c'est tout. Le lendemain, les engins ont disparu comme par enchantement. Aujourd'hui, la chaussée est parsemée de trépidations impitoyables pour les amortisseurs et dégage un nuage de poussière insupportable pour les poumons, au grand dam des usagers.