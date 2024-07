Madagascar: Industrialisation - La société sud-africaine Us Okes Pty Ltd soutient le projet ODOF

Pérennité et qualité. Les maîtres-mots pour les unités ODOF. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce s'engage en effet à aller de l'avant et à garantir l'entretien régulier des machines industrielles octroyées aux bénéficiaires du projet de pépinières industrielles One District, One Factory.

Hier, au siège du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, une convention cadre de partenariat a été signée, accompagnée d'une charte de responsabilité des bénéficiaires des unités ODOF. Ces documents assureront la gestion optimale des unités industrielles distribuées par l'État dans le cadre du projet ODOF. C'est Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, qui a représenté son département hier, lors de la signature de ces documents avec la société sud-africaine Us Okes Pty Ltd.

Selon un communiqué du MIC, ces documents signés hier permettront d'assurer une meilleure qualité pour les unités ODOF et les produits qui y sont fabriqués. «Jusqu'à présent, les unités octroyées par l'État étaient souvent en mauvais état en raison de l'absence de maintenance et d'entretien standardisés. De plus, il n'y avait pas de stratégie claire pour la commercialisation locale ou internationale des produits», indique-t-on. La société sud-africaine dispose aussi d'une expérience non négligeable dans ces domaines.

« La convention de partenariat garantit un service de qualité et standardisé pour la maintenance et l'entretien des unités industrielles ODOF. Us Okes Pty Ltd, forte de son expérience en gestion logistique et maintenance industrielle, apportera son expertise pour assurer un fonctionnement optimal et pérenne des unités industrielles ODOF », fait savoir le ministère de l'Industrialisation. On indique également que la charte de responsabilité prise par des bénéficiaires des unités ODOF établit des obligations pour eux .

« Ces derniers s'engagent à respecter les normes de qualité, à utiliser les matières premières locales issues des coopératives, et à obtenir les autorisations nécessaires pour la commercialisation des produits. Cette charte garantit l'engagement des bénéficiaires envers la pérennité des unités industrielles », indique le ministère.

Une place particulière est également accordée aux produits des paysans, mais aussi aux productions des unités ODOF. La conformité des produits aux normes et aux qualités requises sur le marché est d'ailleurs une priorité. Un suivi, jusqu'à la commercialisation, sera alors appliqué avec ce partenariat. Une centrale d'achat sera installée à Antananarivo. Il s'agit d'une plateforme qui permettra directement au consommateur d'avoir un accès direct aux produits issus des unités industrielles ODOF. Elle facilitera également les exportations.