Madagascar: Antsiranana - De nouveaux promus au sein de la Gendarmerie nationale

La circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale dans le Nord vient de s'agrandir de huit nouveaux officiers. La cérémonie de port de grades a eu lieu ce week-end.

La grande salle de l'Hôtel Ankarana-annexe a abrité, en fin de semaine, la cérémonie de port de grades aux nouveaux officiers et officiers supérieurs au sein de la circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale à Antsiranana (CIRGN). Les nouveaux promus sont au nombre de huit, un a été nommé au grade de colonel, trois sont passés au rang de chef d'escadron (commandant) et quatre ont bénéficié du grade de capitaine, dont une femme. Cette montée en grade s'inscrit dans le cadre des promotions de l'année 2024.

Apparemment, il ne s'agissait plus d'une cérémonie militaire pour la remise des galons aux bénéficiaires, car elle a été déjà faite à la caserne d'Antranobozaka, mais c'était, en tout cas, une fête de la grande famille de la gendarmerie qui a permis d'honorer ces officiers qui ont su faire preuve de compétence et de courage tout au long de leur carrière. À cette occasion, ils ont déjà arboré leur nouvel uniforme avec leur galon respectif. Car s'il est de tradition de tenir cette célébration chaque année, cette fois, c'était une fête particulière, rassemblant la grande famille de la Gendarmerie nationale d'Antsiranana, y compris les épouses et les enfants, ainsi que les dignitaires civils et militaires de la région Diana.

Le gouverneur Taciano Rakotomanga et le commandant de la CIRGN d'Antsiranana, le général de brigade Hery Lala Andriamaharivo ont participé à la fête. Quant à l'initiative, elle venait des bénéficiaires sous la direction du colonel Jules Tovoson Andriatsiriniaina, l'actuel commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la région Diana.

Reconnaissance

Ce dernier figure parmi les huit récipiendaires de cette promotion. Il était leur porte-parole pendant le discours de remerciements. S'exprimant à cet effet, il a tenu à reconnaître leurs chefs hiérarchiques pour leurs conseils et instructions, et même le fouet de temps en temps, sans lesquelles ils n'auraient pas atteint ce stade actuel. Il a également remercié leurs collaborateurs de tout niveau dans les groupements des régions Sava et Diana.

« Il est vrai que pour porter les galons, il y a des conditions à remplir, mais il y a aussi l'ardeur au travail, la conscience professionnelle, le comportement décent, et surtout le respect des règles, de la discipline », indique-t-il, avant d'ajouter : « Cette distinction est aussi synonyme de lourdes charges qui invitent les nouveaux promus à plus d'efforts pour servir du mieux de leur possibilité la Nation.»

De son côté, le commandant de la CIRGN d'Antsiranana, a félicité ces nouveaux promus et les a exhortés à redoubler l'ardeur au travail afin de continuer à bénéficier de la confiance de leur hiérarchie.

Lors de cet événement, il a été rappelé aux promus que l'obtention de ces nouveaux grades est non seulement une marque de reconnaissance, mais aussi une responsabilité accrue. Il est donc impératif que cette promotion se traduise par un impact positif et concret sur la sécurité de la population et la vie des citoyens. Après le repas convivial, la fête se poursuivait durant tout l'après-midi, voire tard dans la nuit. Et l'ambiance était au rendez-vous.