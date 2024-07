Madagascar: Assassinat - Trois meurtriers payés trois millions d'ariary

Le meurtre d'un opérateur économique du district de Kandreho, dans la région Betsiboka, a pris sa source dans un règlement de comptes. Trois arrestations ont été signalées depuis le 4 juillet. Les assassins ont été payés 3 millions d'ariary, selon la gendarmerie.

Ce jour-là, la victime, âgée de 38 ans, et son collègue roulaient à moto, de Kandreho à Andasibe où ils voulaient acheter du raphia. Le trentenaire conduisait. L'autre portait un sac contenant deux millions d'ariary. À cause du mauvais état de la route, ce dernier a dû descendre à la hauteur d'Antampon'Amparakôly et marcher.

Peu de temps après, il a entendu des coups de feu. Selon ses dires, il a rebroussé chemin et pris la fuite pour alerter des gens. Les gendarmes de la brigade locale, rattachée à la Compagnie de Maevatanàna, ainsi qu'un militaire, le fokonolona et le médecin ont constaté que l'opérateur économique avait été abattu. Il était étendu à côté de sa moto. Il avait reçu quatre chevrotines dans la tempe. Ses deux téléphones et son pistolet avaient été dérobés. Les Forces de l'ordre ont mis la main au collet de l'un des principaux auteurs du crime, dont le père est le propriétaire du fusil avec lequel la cible a été exécutée.

Le commanditaire du meurtre a été également capturé. Il a avoué avoir engagé trois mercenaires pour accomplir la mission. Il reste donc deux criminels à retrouver. En attendant, l'enquête se poursuit.