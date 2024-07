Madagascar: Mahajanga - Trois astrophysiciens français au Festival d'astronomie

Le Festival d'astronomie « Mahajanga, sous les étoiles » aborde déjà sa deuxième édition cette année. Organisée par l'Alliance française, elle aura lieu du 11 au 14 juillet.

Le Festival d'astronomie s'organise en partenariat avec la Société astronomique de France et HaikinTana Astronomy, avec Vima Vision et Majungasaurus Mall comme partenaires officiels. Cette deuxième édition sera marquée par la présence de trois astrophysiciens venant de France, en l'occurrence Sylvain Bouley, David Baratoux et Jean-Philippe Uzan. Des représentants de l'association HaikinTana Astronomy à Antananarivo, à savoir Andoniaina Rajaonarivelo et Herindrianina Tojomanana Ralaimanampisoa, seront également présents à Mahajanga durant cet événement.

Le programme de ces quatre jours sera illustré par des conférences, des ateliers de fabrication de cadrans solaires et des ateliers de dessin. Des observations du soleil et du ciel étoilé de Mahajanga seront organisées un peu partout dans la ville et dans la région Boeny. Entre autres lieux, à l'organisation non gouvernementale La Forêt Retrouvée, à l'orphelinat de la commune urbaine de Mahajanga à Mangarivotra, au Village touristique et à l'hôtel d'Antsanitia. De même, des observations du ciel étoilé sont prévues au Village touristique et au bord de la mer à Maha- janga.

En amont

« Les enfants de l'École du Monde de Besely proposeront une représentation théâtrale d'une pièce écrite par l'astrophysicien Jean-Philippe Uzan, sur le thème de l'univers. Le samedi 13 juillet, à l'Alliance française de Mahajanga (AFM), une cérémonie de remise des prix du concours d'astrophotographie de la plus belle photo du ciel étoilé de Mahajanga, organisé par l'AFM et HaikinTana Astronomy, sera programmée. Cela se fera en amont du festival sur la page Facebook de l'Alliance française de Mahajanga et durant l'ouverture officielle du Club d'astronomie de l'Alliance où HaikinTana Astronomy se verra remettre un télescope offert au gagnant par la Société astronomique de France», explique la directrice de l'AFM, Chrystelle Lafaysse.

« Le Festival d'astronomie a pour objectifs de démocratiser l'accès aux sciences, de permettre au grand public de découvrir les sciences de la terre, du ciel et de l'espace dans un contexte très convivial, ainsi que d'offrir l'opportunité de rencontrer des chercheurs astrophysiciens. Le Festival d'astronomie 'Mahajanga sous les étoiles' invite petits et grands à découvrir l'Univers au contact des meilleurs spécialistes. Tous les ateliers, conférences et observations du soleil et du ciel étoilé seront gratuits pour la population majungaise », conclut Chrystelle Lafaysse.