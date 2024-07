Madagascar: Coopératives en éveil - Une transformation économique espérée par les paysans

La Journée internationale des coopératives (JIC 2024) a résonné d'espoir et d'engagement, alors que des milliers de paysans malgaches voient en cette journée le symbole d'une transformation potentielle de leur vie quotidienne et économique.

Sous le thème « Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous », l'événement a réuni des représentants gouvernementaux, des membres de coopératives et des acteurs économiques pour célébrer et discuter des avancées et des défis liés à ce modèle économique.

Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, a inauguré la cérémonie officielle de la JIC à Antaninarenina, le vendredi 5 juillet dernier, mettant en avant les efforts continus pour améliorer le cadre légal et financier des sociétés coopératives. Ces efforts, selon le ministre, s'inscrivent dans la vision du président de la République pour un développement industriel inclusif à Madagascar.

Le ministre a également souligné le lien étroit entre la promotion des coopératives et le programme ODOF (One District One Factory), qui vise à doter chaque district et commune de machines industrielles. « Les paysans se regroupent en coopératives, produisent dans leurs localités et vendent leurs produits au niveau des pépinières industrielles mises en place dans le cadre du programme ODOF », a-t-il expliqué. Actuellement, huit coopératives ont été sélectionnées pour exploiter ces machines dans divers districts, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que le programme se développe.

Perspectives.

Malgré les avancées, les représentants des coopératives présents lors de la célébration ont exprimé leurs besoins et attentes. Ils ont sollicité une plus grande facilité d'accès au programme ODOF, ainsi qu'une meilleure compréhension des règles régissant les coopératives. La demande pour des appuis supplémentaires en renforcement de capacité technique et des formations a également été un point central des discussions.

Ces coopératives voient également grand et souhaitent adhérer à l'Alliance Internationale Coopérative, une affiliation qui pourrait leur ouvrir de nouvelles opportunités et marchés, leur permettant de transcender les frontières locales et d'intégrer l'économie mondiale.

En croissance.

Selon les données du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), Madagascar compte actuellement 3 759 sociétés coopératives, regroupant un total de 74 379 membres. Ces coopératives sont actives dans divers secteurs d'activité, contribuant significativement à l'économie locale et nationale.

En outre, le programme ODOF a déjà permis la création de 59 pépinières industrielles dans 53 districts, transformant des produits agricoles tels que les fruits, le miel, l'arachide, le soja, les tomates et le manioc. Les coopératives bénéficient d'un avantage considérable en accédant directement aux marchés sans intermédiaires, ce qui ouvre des perspectives d'exportation de produits comme la vanille et le girofle.

Mobilisation.

La célébration de la JIC 2024 a été marquée par des événements organisés par les directions régionales du MIC dans 23 régions de Madagascar. Cette mobilisation nationale vise à mettre en lumière l'importance des coopératives dans le développement socio-économique local et à encourager plus de paysans à adopter ce modèle.

Bref, la Journée internationale des coopératives 2024 a servi de plateforme pour réaffirmer l'engagement du gouvernement malgache envers le développement des coopératives et pour écouter les aspirations des paysans. Avec un soutien accru et des politiques favorables, les coopératives pourraient bien être la clé d'un avenir plus prospère pour les agriculteurs malgaches, transformant non seulement leurs vies mais aussi l'économie du pays tout entier.