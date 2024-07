Madagascar: Karné Mag - L'histoire de l'Ariary dévoilée aux enfants

Un nouveau numéro du magazine trimestriel pour enfants, Karné Mag, publié aux Éditions Karné, est sorti en ce début du mois de juillet.

Karné Mag est un magazine bilingue (en malgache et en français) de 16 à 20 pages qui souhaite s'affirmer comme un ouvrage unique pour la jeunesse dans le paysage de l'édition malgache. Ce magazine ambitionne d'enrichir la culture générale des enfants de manière plus moderne, en utilisant de belles illustrations, un style graphique dans l'ère du temps, des textes adaptés et des thèmes réclamés par les enfants eux-mêmes.

Parmi ses rubriques phares, les documentaires, des sujets d'actualités, une recette de cuisine et beaucoup de jeux. Ce dixième numéro mettra en exergue l'Ariary, la monnaie officielle malgache, pour ajouter de façon ludique, un grand plus dans le bagage culturel des jeunes et moins jeunes, notamment dans le domaine de l'économie. Ainsi, grâce à ce nouveau numéro de Karné Mag, qui en rappel est destiné aux enfants de 8 à 14 ans, les jeunes lecteurs pourront apprendre l'histoire de l'Ariary.

Ils se verront également offrir les bases de l'épargne à travers une interview détaillée, gagnant par la même occasion des pistes pour pouvoir faire eux-mêmes des économies, sans oublier l'apprentissage de la gestion des dépenses, grâce à un super défi qui promet d'être plus qu'intéressant, puisqu'il permettra aux enfants d'acquérir des compétences qui leur seront utiles durant toute leur vie.

%

Le magazine comporte également des rubriques interactives dans lesquelles les enfants participent activement à travers des interviews ou en répondant à des questions sur des thèmes proposés par courrier. Une d'entre elles rapportera justement l'avis de six enfants sur le thème de l'argent.

En bonus, deux pages du magazine seront dédiées à des jeux scrupuleusement conçus pour divertir et enrichir la connaissance des jeunes surtout en ces périodes de vacances. Deux autres pages seront vouées à la culture malgache, une rubrique incontournable que le magazine met un point d'honneur à mettre à disposition des jeunes malgaches à chaque numéro, pour leur transmettre autant que faire se peut, et selon leur degré de compréhension, le sentiment d'appartenance et les valeurs de la citoyenneté.