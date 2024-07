Madagascar: Motocross Finale MX 974 - Victoire de Miaro, Sincère termine deuxième

Miaro Razafimahefa (125CC) a remporté une deuxième victoire au championnat de motocross de de La Réunion. Leung Yen Sincère, quant à lui, se trouve en deuxième position de la catégorie 85CC.

Deux jeunes pilotes malgaches, Miaro Razafimahefa dans la catégorie 125CC et Leung Yen Sincère dans la catégorie 85CC, se sont illustrés lors de la finale MX974. Miaro Razafimahefa, après sa victoire lors de la troisième manche, le MC Tracer en avril, a ajouté une autre victoire à son palmarès en remportant la manche finale, le MX Bras Panon, du championnat de motocross de la ligue régionale de La Réunion ce dimanche.

Il a franchi la ligne d'arrivée en tête, devançant son rival réunionnais Maël Mescenes sur le circuit Cadivel Petiaye. Évoluant avec sa KTM 125, Razafimahefa a dominé les deux manches de manière spectaculaire dans la catégorie 125CC. « Pour cette épreuve, je suis arrivé en étant désormais bien connu de tous. Je n'étais plus un inconnu. Tout le monde sait à quoi s'attendre de ma part. Au chronométrage, je n'étais pas totalement à l'aise, pas au sommet de ma forme. Malgré cela, j'ai réussi à décrocher la pole position en catégorie 125. Dans la première manche, j'ai pris un assez bon départ, mais j'ai été doublé. Après une bataille intense avec Maël Mescenes, j'ai réussi à prendre l'avantage.

La deuxième manche a été plus compliquée avec un départ très difficile. Parti à l'arrière, j'étais dans les dernières positions. J'ai entrepris une remontée et malgré tout, j'ai réussi à faire une belle course... Mon père sur le côté du terrain m'a encouragé à ne pas abandonner, ce qui m'a motivé à repartir de plus belle. J'ai finalement rattrapé Mescenes dans les derniers tours. C'était une manche magnifique à vivre, surtout pour moi. Mon physique a bien tenu, j'étais en pleine forme », a déclaré Miaro Razafimahefa au sujet de sa performance ce dimanche.

Leung Yen Sincère, engagé dans la catégorie 85CC, a, quant à lui, terminé à la deuxième place. Cette performance démontre le potentiel croissant des jeunes pilotes malgaches sur la scène internationale du motocross. « L'objectif est de le faire participer au maximum à des courses à l'étranger, le meilleur moyen pour évoluer.

La Réunion a toujours été un partenaire pour nous dans l'organisation des événements à Madagascar, grâce notamment à mon grand ami Olivier Lassaux et sa famille, à qui je tiens à exprimer ma gratitude. Nous avons de nombreux projets pour l'avenir afin de soutenir les pilotes malgaches et réunionnais. Personnellement, je souhaite encourager la volonté et l'engagement de Miaro dans sa passion, dans la mesure du possible.

Le futur nous dira ce que Dieu nous réserve. Tout ce que nous faisons vise à bien préparer Miaro pour le MXOAN. Il continuera à se surpasser en motocross tout en pratiquant l'enduro sur sa Sherco », a ajouté avec joie Tsirava Razafimahefa, le père de Miaro.