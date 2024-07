Ile Maurice: Les conseillers du PMSD déjà avec le gouvernement

Si l'on a des doutes sur ce que fera le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) sur le plan politique, au niveau des municipalités, et surtout celle de Curepipe, il semble que les conseillers bleus soient déjà fixés : ils se sont rapprochés de la majorité Mouvement socialiste militant-Muvman Liberater (MSM-ML). Trop pressés, les conseillers ?

Pour comprendre l'évolution de cette relation, revenons au nouveau «règlement» introduit le 14 septembre 2023 par le Parliamentary Private Secretary (PPS) Kenny Dhunoo au sujet de la location de la salle des fêtes de l'Hôtel de ville de Curepipe (voir l'express du 16 septembre 2023). On se rappelle des insultes que Dhunoo avait lancées aux conseillers du MSM-ML de Curepipe, les traitant de nwar fam. Le PPS avait obtenu que ce soit désormais la maire qui approuve les demandes pour la salle des fêtes et qui décide aussi qui va payer ou en jouir gratos. Depuis, la maire décide...

Quelle est sa dernière décision ? Une organisation premièrement, à but lucratif, et deuxièmement, se situant hors des limites de la ville de Curepipe, peut réserver, obtenir et ne pas payer pour la salle des fêtes. Les conseillers se sont étranglés en entendant cette nouvelle règle. Passée la première surprise, ils ont appris que l'heureux bénéficiaire est une école maternelle se trouvant à Vacoas. Mais encore ? Les enfants d'un PPS y sont élèves. Il paraît que ce dernier est tellement content que l'école prenne bien soin de ses «petits loups» qu'il a voulu lui faire cette fleur.

Un dîner de conseillers

Si certains conseillers ont applaudi, d'autres ont tapé des pieds. Ils exigent que cette décision soit revue par le conseil municipal. Ils ont alors été convoqués, le 2 juillet à 9 h 55, par Her Worship - c'est comme cela que l'on désigne les maires -, Devika Pabaroo, pour une réunion spéciale le lendemain, le 3 juillet à 16 h 30 pour entériner cette nouvelle règle, qui, de toute évidence, était urgente. À 14 heures, seuls trois conseillers ont répondu qu'ils seraient présents. Pas de quorum donc et il fallait absolument en trouver. À 14 h 31, la maire Pabaroo a envoyé un rappel, mais assorti d'une invitation à dîner.

Miracle ! Onze ont répondu présents, dont cinq membres du PMSD. On ne sait pas si c'est le dîner ou l'envie de plaire à Her Worship, Madame la maire, ou les deux qui ont motivé les élus du PMSD. Non seulement ils ont été présents, mais ils ont voté des deux mains la motion de permettre à la maire de décider de mettre l'Hôtel de ville à la disposition d'une organisation se trouvant en dehors de Curepipe, gratuitement. Certains conseillers du MSM ont même été embarrassés par cette solidarité. Ce n'est pas tout.

«Team building, fer manton bouze»

La mairie de Curepipe, nous dit un conseiller, a derniè- rement retrouvé ses anciennes habitudes de manze-bwar célèbres sous les mairats PMSD. Le 17 mai, un team building a été organisé par madame la maire Devika Pabaroo. Team Building ? En fait, la seule activité de ce team building consistait à «fer manton bouze», nous dit, hilare, un conseiller. Devant notre incompréhension, notre interlocuteur nous explique que c'était en réalité un déjeuner organisé chez... Comlone, à Nouvelle-France, alors qu'il y a plusieurs restos à Curepipe.

Bien sûr, le transport municipal a été mis à disposition des honorables conseillers. Cela, en pleine journée de travail. On ignore le coût de cette escapade. Ce qui est certain, c'est que les membres du PMSD étaient parmi les invités...

Les autres dépenses aussi ont retrouvé la générosité d'antan. Le conseil avait, en mars, budgété une somme de Rs 25 000 pour l'inauguration d'un futsal à Camp-Pierrot le 17 mai. Or, au final, la facture est passée à Rs 81 550. Nous avons consulté les détails des frais et il est évident que ce n'est pas l'inflation qui a provoqué cette explosion de coûts. Alors que le budget ne prévoyait que l'achat et l'installation d'une plaque commémorative plus deux coupes, on y a ajouté d'autres dépenses, y compris du catering.

Lorsque cette facture est arrivée devant le comité de bien-être social, le 12 juin, personne n'a voulu approuver, même si Her Worship Pabaroo en avait déjà recommandé l'approbation. Ce qu'elle n'a pas le droit de faire, nous dit-on. Mais depuis que Kenny Dhunoo lui a «octroyé» le pouvoir de décider qui aura gratuitement la salle des fêtes, la maire a développé la manie de tout recommander. Les membres du comité de bien-être social ont maintenu leur refus même quand la maire leur a lancé : «Je suis la maire et je vous dis d'approuver !»

C'est alors qu'un fonctionnaire - le Senior Welfare Officer, qui n'a pas le droit de prendre la parole dans les comités - est intervenu en faveur de la maire et tout en se montrant grossier envers la présidente du comité de bien-être social, il est même allé jusqu'à menacer cette dernière. Outré, le vice-président du comité a quitté la réunion pour ne pas faire un malheur. C'est lui-même qui avait défié Kenny Dhunoo, le 14 septembre 2023, lorsque celui-ci avait traité les conseillers de nwar fam.

Toujours est-il que le conseil de bien-être social a pu faire renvoyer l'affaire de Rs 81 550 au conseil municipal. Valeur du jour, on ne sait pas si le dossier y a été adressé ou non. Si oui, l'opposition PMSD posera-t-elle des questions ? Pas sûr, nous répond-on. «Le PMSD est devenu non seulement une opposition loyale, mais même collabo.»

En fait, nous dit-on, les élus PMSD sont depuis longtemps bien plus proches de la majorité que de l'opposition à la mairie de Curepipe. L'affaire de placement chez Banyan Tree Bank/Silver Bank et la maison barrant la vue à Trou-aux-Cerfs, entre autres, les avaient laissé de marbre. «Mais depuis quelques semaines, nous dit un conseiller MSM, un brin inquiet, le PMSD est devenu encore plus proche de nous. Je pense que c'est le déjeuner chez Comlone en mai qui a scellé cette réconciliation.»

Sollicitée, Devika Pabharoo défend l'organisation du team building au restaurant Comlone : «Nous n'avions pas de fête de fin d'année en 2023», se désole-t-elle. Concernant les Rs 81 550 dépensées pour l'inauguration du futsal : «Il y avait aussi une deuxième inauguration pour le centre social de l'endroit.» Et l'école qui a obtenu la salle des fêtes gratuitement : «L'école se trouve à Allée Brillant, à Curepipe, et ne tombe donc pas sous la juridiction de Vacoas.» Les menaces du Senior Welfare Officer ? «Ce ne sont que des disputes, qui arrivent. Dans le cas précis, on avait injustement accusé le fonctionnaire de 'voleur', donc il a exprimé son indignation.»